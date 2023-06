Isola 2023, Carlo Motta sbotta: Gian Maria e Marco sono d’accordo? Cosa succede

Carlo Motta, fidanzato, nonché futuro marito di Helena Prestes, ha dato luogo ad uno sfogo molto pesante contro due concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. I suoi bersagli sono stati principalmente Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli.

I due hanno accusato Helena Prestes e il suo fidanzato di aver dato luogo ad una proposta di matrimonio del tutto fasulla. Questo perché la giovane avrebbe confidato ad alcuni naufraghi di essere innamorato di un altro uomo. Ebbene, Carlo ha pubblicato un video molto perentorio.

Le accuse di Carlo Motta contro due naufraghi dell’Isola dei Famosi

Attraverso il suo canale Tik Tok, Carlo Motta ha attaccato due concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Nel suo mirino sono finiti Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui, sul finire della scorsa puntata, il modello ha puntato il dito contro Helena dichiarando di sapere cose molto compromettenti su di lui. Nello specifico, infatti, ha dichiarato che Helena gli avrebbe confidato di essere segretamente innamorata di un altro uomo. Si tratterebbe di un suo ex a cui è stata legata per ben 8 anni.

Queste accuse sono state smentite dalla diretta interessata durante la puntata, ma non è tutto. Ad intervenire sulla faccenda ci ha pensato anche Carlo. Quest’ultimo ha insinuato che Gian Maria e Marco si fossero messi d’accordo per cercare di mettere in cattiva luce la Prestes. A suo avviso, infatti, nel momento in cui due persone si trovano d’accordo sul riportare la stessa notizia, falsa peraltro, vuol dire che hanno sancito un accordo.

Il rapporto tra Carlo ed Helena

Nel caso in cui le accuse di Carlo Motta contro i due concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 dovessero trovare conferma, le cose per i due protagonisti potrebbero mettersi male. Gian Maria e Marco, infatti, avrebbero complottato alle spalle di Helena, inventando finte storie per metterla in cattiva luce agli occhi del pubblico e, soprattutto, del suo fidanzato. Ad ogni modo, Carlo ha svelato di non avere più intenzione di intervenire sulla faccenda.

Nello specifico, infatti, ha dichiarato di essere felicissimo del rapporto che ha con la sua fidanzata, pertanto, non potrebbe essere più sereno di come è adesso. Inoltre, ha anche pubblicato degli scatti volti ad immortalare i momenti più salienti della loro relazione, che va avanti da soli tre mesi. Malgrado questo, però, i due sembrano molto affiatati.