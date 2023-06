Terra Amara anticipazioni dal 12 al 18 giugno 2023: Zuleja avvelenata, Hunkar contro Demir

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi, quelli dal 12 al 18 giugno accadrà davvero di tutto.

Zyleja è finita in carcere per le accuse da parte di suo marito. Hukar, intanto, prova a far ragionare suo figlio, impedendogli di commettere altre atrocità contro la consorte. Sermin, invece è riuscita a far allontanare il procuratore mettendola in guai seri. Infine, Cetin e Fekeli scampano ad un attentato.

Anticipazioni Terra Amara: Zuleja in carcere, Hunkar contro Demir

Purtroppo, le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che nei prossimi episodi per Zuleja le cose si metteranno sempre più male.La giovane è in arresto ma dopo aver detto tutto ad Ylmaz trova in lui una fonte di spiraglio. Nello stesso tempo, per evitare che Demir possa farle ancora più male invita il suo amato a non farle più visita. Hunkar, dopo tante cattiverie, ha capito che la giovane nuora ha bisogno di lei e non può stare senza i suoi bambini: così glieli porta in visita. Lo Yaman appena scopre quanto ha fatto sua madre, prende i due piccoli e li porta via da Cukuruva.

Intanto, dopo essersi nascosta per gioco nell’auto di Demir, Uzum viene scoperta dall’uomo mentre si trova di ritorno dal posto in cui ha portato i suoi figli, dopo averli strappati dalle braccia della nonna. Così chiede alla bambina di mantenere il segreto sulla donna che ha visto a Mersin con Leyla e Adnan. Poco dopo ci penserà Hunkar a far parlare la bambina spingendole a confessare tutto quello che ha visto. Intanto, in prigione, Zuleyha si sente male all’improvviso, venendo così trasportata d’urgenza in ospedale.

Anticipazioni: Hunkar distrugge il filmino di Mujgan

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che Hatip corre subito ad informare Yilmaz e Fekeli che Zuleyha è stata ricoverata dopo un malore, probabilmente causato da Demir che ha provato ad avvelenarla. Infatti, la sua ipotesi sarà presto sulla bocca di tutti.

Nel frattempo Behice insiste affinché Mujgan si rifaccia una vita in città lontana da Yilmaz ma la dottoressa è pronta a tutto per riconquistarlo. Infine, Hunkar distrugge il filmino che Mujgan aveva inviato a Demir, impedendogli così di usarlo come prova nel processo a Zuleya.