Albano Carrisi perde il controllo e finisce a botte: “Li ho chiusi in una stanza e li ho menati”

Nessuno avrebbe mai immaginato che Al Bano Carrisi, sempre gentile e delicato potesse prendere a botte qualcuno. Eppure, è successo il cantante di Cellino si è trovato in una situazione che lo ha messo con le spalle al muro.

Parliamo di un artista che nella vita di strada ne ha fatta. Il suo temperamento e la sua determinazione l’hanno caratterizzato fin da giovanissimo, quando decise di lasciare la sua amata Puglia per avventurarsi a Milano. Gli anni in cui prese questa scelta, furono molto tormentati per la madre Yolanda, consapevole del fatto che non tutto sarebbe stato facile.

Albano Carrisi prima del successo una lunga gavetta

A parlarne è stato lui stesso al Corriere della Sera, svelando alcuni retroscena mai detti al giornalista. Prima di avere successo, e di raggiungere una buona posizione economica, Carrisi ha fatto sapere che dormiva in cantiere, in una stanza al pianterreno, alla luce di quattro candele.

“Ma non mi pagavano. Ero rimasto con mille lire”.Tuttavia, non si perse di certo di coraggio, neanche quando a seguito di diverse vessazioni racconta di essere stato coinvolto in una rissa, preso da un attacco d’ira.

Carrisi shock: mai visto così arrabbiato

Tra le diverse esperienze lavorative ha ricordato in maniera particolare quella in un ristorante. Li ha imparato a fare il caffè, le pizze e tanto altro… Visto le sue origini da “terrone” Albano non ha nascosto che spesso che è stato etichettato con questo nome. E facendo un passo indietro nel tempo ha ricordato che un giorno mentre saliva le scale con tanti pacchi in mano qualcuno disse:

“Per fortuna abbiamo lo schiavetto..”. Al Bano non ci ha visto più ed è finito per riempire di botte il collega e un amico. “ Li ho chiusi in una stanza e li ho menati. E ho cambiato ristorante”.