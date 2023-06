Roberta Di Padua ha trovato l’amore? Il gesto che la lascia senza parole (FOTO)

Finito Uomini e Donne Roberta Di Padua sarà riuscita a trovare l’amore al di fuori della trasmissione? In questi giorni la donna è particolarmente romantica. Sul suo profilo Instagram, infatti, appaiono svariati contenuti in cui parla della grande importanza che ha l’amore.

La protagonista è piuttosto criptica sulla faccenda, tuttavia, quello che è accaduto nelle scorse ore, sta lasciando tutti di stucco, compresa la diretta interessata. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Roberta riceve una splendida sorpresa

Roberta Di Padua ha pubblicato un video su Instagram che ha spinto molti a credere che abbia trovato l’amore al di fuori di Uomini e Donne. In particolar modo, la protagonista ha svelato di essere stata spiazzata da una sorpresa molto gradita questa mattina. Una persona, infatti, le ha fatto recapitare a casa un mazzo di fiori. Il bouquet, però, è stato impreziosito anche da un biglietto, molto importante e signifivativo.

La persona misteriosa ha scritto di aver voluto fare un omaggio a Roberta in quanto la reputa una persona davvero speciale. Con il tempo, pare che questo individuo sia riuscito a scoprire lati della Di Padua che altre persone non hanno neppure tentato di conoscere. Al termine del biglietto, poi, Roberta è stata dipinta come una donna unica. Insomma, tutto fa pensare che si tratti di una dedica romantica.

La Di Padua ha trovato l’amore fuori da Uomini e Donne?

Nel pubblicare tale video, però, Roberta Di Padua si è guardata bene dal mostrare a tutti i fan il mittente di questa sorpresa. La donna, infatti, ha posizionato la mollettina con cui era legato il biglietto ai fiori proprio sulla firma. Per tale ragione, i suoi follower non sono riusciti a scoprire chi sia stato il protagonista di questo gesto così bello. Questo elemento, sommato a quanto sta accendo in questi giorni, dunque, sta conducendo verso un’unica ipotesi.

Roberta sembra più romantica del solito e, soprattutto, desiderosa e speranzosa di trovare finalmente l’amore. Che sia riuscita finalmente nel suo intento? Se così fosse i fan sarebbero certamente felici per lei. Per contro, però, dovrebbero rassegnarsi all’idea di non vedere più la dama nel parterre di Uomini e Donne a partire dalla prossima edizione. Sarà davvero così? Con il tempo tutti i nodi verranno al pettine e ogni situazione apparirà più chiara.