Un posto al sole anticipazioni fino al 16 giugno 2023: Ferri sbattuto fuori di casa, Rossella tradisce Riccardo

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi giorni ci saranno grandi colpi di scena che cambieranno davvero tutto.

Nello specifico, Ida non sarà pronta a rinunciare in maniera definitiva a suo figlio, mentre Lara pesnerà di averla fatta franca. Intanto, Marina è tornata a Napoli e Roberto non sa che sua moglie è venuta conoscenza di qualcosa…

Un posto al sole anticipazioni al 16 giugno: Roberto sbattuto fuori di casa

Le anticipazioni di un posto al sole che vanno al 16 giugno 2023 ci fanno sapere che tra Roberto e Marina scoppia una forte tensione tra i due, e se da una parte il Ferri si sforza di trovare un modo per salvare il proprio matrimonio, dall’altra la donna arriva all’esasperazione. Al termine di una lite lo caccia di casa.

Gli spoiler ci fanno sapere anche che cresce sempre di più l’intesa tra Giulia e Luca, una vicinanza che infastidisce Renato al punto da spingerlo a chiedere un favore particolare a Otello. Raffaele si accorge di quello che sta succedendo.

Scoppia una nuova coppia, Castrese pronto a fare coming out

Nel corso dei prossimi episodi largo spazio anche a Niko e Rossella. Il giovane Poggi dopo aver visto Manuela e Costabile vicini deciderà di fare un passo indietro e mettersi da parte. Rossella dopo aver avuto un litigio con Riccardo si avvicinerà a Nunzio e tra i due scoppierà un bacio.

I due ragazzi però decidono di tornare alle loro vite di sempre, ma quello che è successo non li ha lasciati indifferenti. frattempo arriva da Mariella un improvviso e inaspettato invito per Cerruti e Castrese. Cerruti accetta sperando che Castrese sia pronto a fare coming out, poi si accorge di essere stato troppo ottimista e si chiude in se stesso.