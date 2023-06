Un posto al sole anticipazioni 8 giugno 2023, doppio appuntamento e nuovo stop: programmazione stravolta

Un nuovo stop si avvicina per i fan di Un posto al sole. Domani 8 giugno va in onda un doppio appuntamento che però porterà ad uno stop anticipato. Infatti, l’episodio del 9 giugno non sarà trasmesso e di conseguenza anche per questa settimana la serie tornerà in onda il 12 giugno. Ma cosa vedremo domani?

Nel nuovo appuntamento con Un posto al sole, Niko si renderà conto di aver perso Manuela. Michele, invece, ha scoperto che Luca nasconde un segreto, mentre Guido tornato dalla crociera si augura che Mariella non si faccia risucchiare subito dalle tensioni con Salvatore. Infine, è il giorno della partenza di Ida e per Lara tutto sembra tornare finalmente a procedere secondo i suoi piani.

Un posto al sole anticipazioni 8 giugno: Lara si sbarazza di Ida

L’attenzione sarà tutta catalizzata sulla vicenda di Lara e su Ida. La donna ha incontrato la Martinelli e le ha chiesto in maniera esplicita di volere di nuovo suo figlio. Ovviamente la perfida bionda non ha accetto la proposta della rivale e ha fatto di tutto per mandarla via da Napoli.

Il destino di Ida, però, potrebbe già essere segnato dal momento che, in base alle anticipazioni, la madre biologica del bambino potrebbe trovare un’alleata. Sarà forse Marina o la ginecologa?

Anticipazioni: Manuela dice addio a Niko, Michele scopre tutto

Intanto, Niko ha beccato Manuela assieme a Costabile e ora che aveva capito di provare un sentimento per lei si è reso conto di averla persa. Guido e Mariella invece sono tornati dalla crociera e finalmente pare abbiano accantonato tutte le loro incomprensioni.

Occhi puntati anche sullo stato di salute di Michele il primo ad accorgersi che l’amico ha un problema molto serio. Infatti nei prossimi giorni verranno svelati dettagli precisi sulla sua malattia. Da qualche anticipazione trapelata qua e là pare che si possa scartare il diabete