Bufera di pioggia all’Isola dei Famosi: capanna distrutta e confessioni inattese

Nel daytime odierno dell’Isola dei Famosi i telespettatori hanno assistito ad una bufera di pioggia che si è abbattuta sull’isola fantasma. I concorrenti si sono trovati improvvisamente a fare fronte ad un fenomeno meteo davvero inatteso.

In molti si sono spaventati e alcuni hanno anche sentito il bisogno di andare da Helena Prestes, per chiederle di unirsi a tutti gli altri per ripararsi. Tale evento ha mosso qualcosa nella mente e nel cuore dei concorrenti. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Una bufera di pioggia si abbatte all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi è scoppiato il caos. Ad un certo punto, infatti, nel bel mezzo della notte, una bufera di pioggia si è abbattuta sull’isola fantasma generando un grande caos tra i concorrenti. Tutti hanno provato a ripararsi al di sotto della capanna, mentre Helena era da sola dall’altra parte della spiaggia. Andrea Lo Cicero ha sentito il bisogno di andare da lei per chiederle di unirsi a loro.

Ebbene, Helena ha inizialmente titubato, ma poi ha deciso di accettare la proposta. Sembrava, dunque, che la pace fosse sancita, ma è bastato che spuntasse il sole per inasprire di nuovo gli animi. La Prestes, infatti, ha cominciato a comportarsi nuovamente in maniera polemica, al punto da scatenare l’ira dei suoi compagni d’avventura. Soprattutto Pamela è stata alquanto dura ed ha accusato Helena di essere interessata solo al cibo e non alle persone.

Le confessioni inattese di Helena Prestes

Dopo la bufera di pioggia abbattuta all’Isola dei Famosi, che ha distrutto anche la capanna dei concorrenti, dunque, degli equilibri sono cambiati. Il tentativo di avvicinamento ad Helena da parte dei naufraghi non ha dato i suoi frutti, ma non è finita qui. La modella, infatti, è tornata nel suo rifugio ed ha avuto uno sfogo. La ragazza è scoppiata in un pianto disperato al punto che Marco ha sentito la necessitò di andare da lei a parlarle.

Il concorrente ha provato a tranquillizzare la concorrente e le ha detto di essere un po’ più flessibile e morbida. Lei, allora, si è aperta nei confronti di Mazzoli ed ha ammesso che il suo atteggiamento è dettato da un senso di difesa e protezione che la pervade. A tal riguardo, infatti, ha detto che fa molta fatica a fidarsi delle persone. Così facendo, però, spinge gli altri a non fidarsi di lei.