Grande Fratello Vip, nuove disposizioni dai piani alti: “A loro è assolutamente vietato entrare!”

Mancano ancora diversi mesi per l’inizio di una nuova edizione del Grande GFratello Vip, am come si presumeva alla prossima ci saranno grandi cambiamenti. Possiamo dire che si tratta di una vera e propria rivoluzione, dato che tutto sarà stravolto.I telespettatori si stanno chiedendo ancora se a settembre andrà in onda la versione Vip o quella Nip. In realtà, non c’è più alcun dubbio al riguardo.

Infatti, di recente la produzione ha confermato che la Casa di Cinecittà ospiterà volti sconosciuti nel mondo dello spettacolo, aprendo i casting a tutti. Ma pare che la prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini non rappresenterà proprio un ritorno indietro nel passato, ai primi anni del programma.

Grande Fratello Vip 8: cosa si è deciso, Vip o Nip?

Secondo alcune indiscrezioni sembra che Alfonso Signorini abbia ormai deciso di inserire nel cast anche “qualche Vip forte”. Dunque, nella Casa più spiata d’Italia dovrebbero andare a convivere volti sconosciuti nel mondo dello spettacolo e solo 4 o 6 persone note sul piccolo schermo.

Oltre questo, pare che Signorini dovrà evitare di far varcare quella porta rossa agli influencer come invece è accaduto nell’ultima edizione. Ovviamente tale decisione non è stata presa da lui ma bensì dai piani alti… Oltre questo sembra che anche la durata del reality sarà ridotta: il programma dovrebbe durare giusto 4 mesi o poco più.

Anche questa seconda decisione pare arrivi dai piani alti. Infatti, nell’ultima edizione andata in onda Pier Silvio si è mostrato in disaccordo su tante cose, tanto che ad un certo punto si è trovato costretto ad intervenire in prima persona, dettando regole rigide e mettendo in atti provvedimenti seri.

La richiesta del pubblico a casa

Molti telespettatori, nel corso del GF Vip 7 hanno lamentato spesso i comportamenti dei ragazzi in casa e soprattutto il loro linguaggio poco scurrile. In tanti hanno avanzato l’ipotesi che la colpa fosse tutta del programma e della sua durata. Infatti, qualcuno è convinto che sia complicato gestire persone chiuse dentro una casa, riprese dalle telecamere 24 ore su 24, per tutti quei mesi.