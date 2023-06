GF Vip 8 spoiler cast: due super vip rifiutano l’invito di Alfonso Signorini, di chi si tratta?

In questo periodo sono in atto i casting per la definizione del cast del GF Vip 8. Sul web stanno trapelando le prime indiscrezioni in merito ai possibili concorrenti. Oltre alla polemica inerente la possibilità di vedere in casa personaggi vip o non vip, adesso ne è sorta un’altra.

Pare, infatti, che due personaggi molto famosi abbiano deciso di rifiutare la proposta di Alfonso Signorini sollevando un grosso polverone. Di chi si tratterà? Vediamo che cosa è emerso.

Due di picche per Signorini? Le notizie sul cast del GF Vip 8

Mancano ancora un po’ di mesi all’inizio del GF Vip 8 eppure stanno nascendo già i primi disguidi in merito al cast. Quest’anno il programma dovrebbe essere caratterizzato da personaggi famosi e non famosi, in modo da favorire la trattazione di storie intense e interessanti che possano incuriosire e, al contempo, intrattenere il pubblico da casa. Ad ogni modo, tra i personaggi famosi pare siano state contattate due vip che, tuttavia, avrebbero snobbato alla grande l’invito di Alfonso Signorini.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, pare che il conduttore si sia messo in contatto con una nota showgirl, la quale avrebbe preferito declinare l’offerta per presentatore. Ad aggiungersi alla lista dei “no”, poi, si sarebbe aggiunta anche una comica famosissima. Al momento, però, l’influencer non ha voluto svelare le identità di questi due personaggi, a quanto pare molto popolari. (Continua dopo la foto)

Chi sono le persone chiamate in causa? Le ipotesi

in ogni caso, Venza ha spiegato che nei prossimi giorni darà qualche informazione in più in merito a queste due persone che avrebbero declinato l’invito di Alfonso Signorini. Sul web, chiaramente, i telespettatori del reality show hanno cominciato a fare delle ipotesi, ma tutto resta ancora da scoprire. Soprattutto in merito alla comica famosissima, in molti credono possa trattarsi di Valentina Persia, che all’Isola dei Famosi l’anno scorso generò un grande sgomento per il suo carattere impetuoso.

Lei, infatti, potrebbe essere la candidata ideale per partecipare a questo genere di programma. Il fatto che possa aver rifiutato questa proposta sarebbe abbastanza credibile, considerando che, avendo già partecipato all’Isola, potrebbe non essere intenzionata ad allontanarsi per così tanto tempo da casa. Ad ogni modo, non resta che attendere per scoprire quali altre informazioni trapeleranno sul cast del GF Vip 8.