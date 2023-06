Pippo Baudo, il clamoroso ritorno in tv che nessuno si aspettava: tutti commossi

Grande emozione per il ritorno di Pippo Baudo in televisione: l’annuncio

Sono passati ormai due anni da quando Pippo Baudo è apparso in televisione.

Il sette giugno per lui è stata una giornata davvero importante tanto da voler sorprendere tutti. In occasione del suo 86imo compleanno, il conduttore ha voluto mandare un messaggio a chi in tutti questi anni gli è stato accanto e chi lo ricorda ancora.

Pippo Baudo torna in tv con un messaggio speciale

In queste ultime ore Pippo Baudo ha voluto sorprendere tutti tornando in tv con un videomessaggio mandato in onda durante l’edizione delle 13 del telegiornale del secondo canale Rai. In questa occasione ha ringraziato ovviamente tutti per i tanti auguri ricevuti: “Voglio ringraziarvi, oggi sto veramente vivendo una giornata meravigliosa, bellissima…”

E grazie a questa sua apparizione improvvisa è riuscito a rassicurare tutti sul suo stato di salute. Si perchè da settimane circola voce che il suo stato di salute è molto preoccupante. Continuando, nel video, Baudo ha rivelato che negli ultimi anni il suo compleanno sta diventando davvero un giorno speciale, dato che sono tantissimi i telespettatori a fargli gli auguri.

Gli auguri e il messaggio di Barbara D’Urso a Baudo

Si segnala che tra i tanti vip che hanno voluto fare gli auguri a Pippo Baudo in queste ultime ore sui social c’è anche la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Difatti quest’ultima su twitter ha dapprima pubblicato una foto di loro due insieme, e successivamente gli ha voluto fare i più sinceri auguri di buon compleanno, non facendo mistero di provare nei suoi confronti una grande stima:

“Buon compleanno al grandissimo Pippo Baudo… Barbara poi continuando non ha fatto mistero di un particolare. La presentatrice lo ha voluto ringraziare in maniera particolare ricordandogli che l’ha inventata lui e non smetterà mai di ringraziarlo