Giulia Salemi furiosa con Edoardo Donnamaria? Il gesto scortese dell’influencer

In questi giorni si è tenuta la festa di compleanno di Alberto De Pisis e pare che ci sia stato un clima molto teso tra due ex protagonisti del GF Vip. Le persone chiamate in causa sono Edoardo Donnamaria e Giulia Salemi.

Stando a quanto riportato da alcune segnalazioni social, infatti, pare che i due si siano comportati in maniera piuttosto fredda. Nello specifico, sembrerebbe che l’influencer abbia deliberatamente snobbato il compagno di Antonella Fiordelisi. Vediamo cosa sarebbe successo.

Nervi tesi tra Giulia e Edoardo alla festa di Alberto De Pisis?

Clima teso tra due ex volti del GF Vip alla festa di Alberto De Pisis? A tale evento hanno preso parte molti ex partecipanti del reality show. Tra di loro, però, è spuntata una grande assente, ovvero, Antonella Fiordelisi. Edoardo, infatti, si è recato a tale evento totalmente da solo, suscitando un grande sgomento. In molti, infatti, hanno cominciato ad ipotizzare che fosse in crisi con Antonella, ma le cose non stanno così.

La Fiordelisi, infatti, è intervenuta mediante le sue Instagram Stories ed ha svelato che, tra di loro tutto procede a gonfie vele. Il motivo per cui non ha partecipato alla festa risiede nel fatto che era troppo impegnata a preparare la valigia in vista di un’imminente partenza. Edoardo Donnamaria, dunque, sarebbe andato alla festa solo per un saluto e per ricevere una scortesia da Giulia Salemi. Ebbene sì, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, pare che tra i due i nervi siano stati piuttosto tesi.

Ecco cosa sarebbe successo tra Donnamaria e la Salemi

Stando a quanto emerso da alcune segnalazioni social, infatti, sembrerebbe che l’influencer si sia comportata in maniera piuttosto fredda nei riguardi dell’ex gieffino. Pare, addirittura, che Giulia Salemi abbia preferito non ricambiare il saluto di Edoardo Donnamaria. Ma cosa c’è dietro questo presunto astio mostrato dall’influencer? Ebbene, a quanto pare, sembrerebbe proprio che la donna ce l’abbia con il fidanzato di Antonella a causa di alcune allusioni che lui avrebbe fatto mesi fa mentre era ancora un concorrente del programma.

Al momento, però, non sono trapelate molte informazioni a riguardo, pertanto, non si sa con esattezza a quale genere di allusioni la ragazza farebbe riferimento. I diretti interessati di questa intricata vicenda, inoltre, non hanno ancora né confermato né smentito questi pettegolezzi. Il fatto che i due si siano trincerati dietro un rigido silenzio, però, lascia sempre più spazio all’ipotesi che qualcosa di vero ci sia eccome.