Giulia Cavaglià smascherata da un suo ex: “Se mostrassi gli screen…” (FOTO)

Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, in questi giorni l’ex tronista Giulia Cavaglià ha annunciato la fine della sua relazione sentimentale. La protagonista ha rivelato di essere stata tradita, tuttavia, un suo ex ha svelato retroscena inediti.

La persona in questione è Manuel, il giovane che corteggiava Giulia quando era all’interno del dating show di Maria De Filippi. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato il ragazzo di così compromettente, al punto da ribaltare completamente la versione dei fatti dell’ex tronista.

Un ex di Giulia Cavaglià sbotta conto di lei: le clamorose allusioni

Un ex fidanzato di Giulia Cavaglià ha recentemente pubblicato una Instagram Storie in cui ha duramente sbottato contro la ragazza. Manuel, infatti, si è scagliato duramente contro la giovane insinuando che la versione dei fatti da lei riportata non sia affatto quella veritiera. Ricordiamo che la Cavaglià ha dichiarato di essere stata tradita dal suo ex fidanzato, ragion per cui desidera essere lasciata in pace e non subissata di domande.

Stando a quanto emerso dal posto di Manuel, le cose potrebbero non essere andate esattamente in questo modo. Il ragazzo, infatti, ha dichiarato che, ancora una volta, Giulia starebbe facendo il possibile per passare da vittima, quando in realtà non è così. Il giovane, infatti, sarebbe in possesso di alcuni screenshot che potrebbero compromettere drasticamente la versione dei fatti dell’ex tronista. Nel caso in cui Manuel dovesse decidere di rendere tutto pubblico, infatti, la ragazza passerebbe da vittima a carnefice.

La reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne

Al momento non è dato sapere quale sia la natura di queste ipotetiche prove in possesso dell’ex di Giulia Cavaglià contro di lei. Molto probabilmente, però, potrebbe trattarsi di alcune chat che i due si sarebbero scambiati. Per adesso, queste restano solamente delle ipotesi, in quanto Manuel non è più intervenuto sulla faccenda.

Per quanto riguarda Giulia Cavaglià, invece, dopo aver annunciato la fine della sua relazione sentimentale, ha preferito non tornare più sull’argomento. La ragazza non ha risposto a nessuna domanda fatta dai suoi fan. Per contro, invece, ha deciso di salire su di un aereo e di cimentarsi in un nuovo viaggio per staccare un po’ la spina. Attualmente, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si trova a Parigi, in compagnia di chi, non ci è dato saperlo.