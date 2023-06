Terra Amara, anticipazioni drammatiche: dopo l’attentato accade l’impensabile

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi nuovi colpi di scena lasceranno i fan senza parole. ella speranza di non scatenare più la follia del marito Zuleyha chiede a Yilmaz di non andare più in prigione a trovarla. L’uomo non comprende la sua decisione e ci resta male. Yilmaz però in seguito riceve una lettera proprio dall’ex fidanzata che gli spiega bene il tutto e lui capisce.

Intanto Demir scopre che la madre Hunkar ha portato i figli di nascosto in carcere e decide di portarli lontano da Cukurova. Sermin assiste alla scena e nonostante Hunkar le dirà di non dire niente la donna correrà subito in carcere per raccontare tutto alla madre dei bambini.

Terra Amara anticipazioni: Cetin e Fekeli vittime di un attentato

Le anticipazioni di Terra Amara relative ai prossimi episodi ci fanno sapere che durante lo scontro tra Demir e sua madre, la piccola Uzum, spaventata dalle urla si nasconderà nella macchina dello Yaman. Intanto, Cetin e Fekeli saranno vittime di un attentato ma riusciranno ad uscirne vivi.

Cetin decide di partire con Gulten per Istanbul, preoccupato dei continui problemi di Cukurova, ma prima di partire racconta tutto ad Ylmaz. Demir, si accorge che in macchina si è nascosta Uzum e convince la bambina a non rivelare a nessuno dove ha portato i suoi figli. A quanto pare, però, Hunkar riuscirà a farla parlare.

Fekeli sopravvive all’attentato ma una nuova tragedia colpisce tutti

Le anticipazioni ci fanno sapere che Zuleyha avrà un malore in carcere e verrà trasportata in ospedale. Hatip, intanto, non perderà tempo e inizierà a far circolare la voce secondo la quale è stato Demir ad avvelenare la moglie. In realtà pian piano anche le altre detenute si sentiranno male e si capirà che il motivo è un’intossicazione.

Infine Hunkar con grande coraggio troverà il modo di distruggere il filmino che ritrae la nuora con Yilmaz. In questo modo il figlio non potrà usarlo come prova in Tribunale contro la moglie.