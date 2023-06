Palinsesti Rai prossima stagione: un noto programma Mediaset passa alla concorrenza?

In questi giorni sono in atto i preparativi per la prossima stagione Rai in materia di palinsesti. Sul web sono trapelate delle notizie piuttosto interessanti le quali rivelano che potrebbe esserci un colpo di scena.

Un famosissimo e storico programma Mediaset, infatti, potrebbe passare alla concorrenza. Per il momento, però, si tratta solamente di una proposta. Non resta che attendere per vedere se realmente andrà in porto. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Grandi novità nei palinsesti Rai: ecco che programma potrebbe tornare

I palinsesti della prossima stagione Rai potrebbero riservare qualche colpo di scena. In primo luogo si è parlato del possibile ritorno su tale rete del concorso di Miss Italia. Oltre a questa notizia, poi, ne è trapelata anche un’altra che riguarda un noto programma Mediaset. Pare, infatti, che l’ideatore di questa trasmissione sia in procinto di fare una proposta ai vertici di viale Mazzini per riportare in auge questa trasmissione, ma di quale show stiamo parlando?

Il programma in questione è Il Bagaglino. Si tratta di un format che manca dalla Rai dal 1994. Successivamente, poi, ha traslocato in Mediaset dove ci è stato per diversi anni. Adesso è parecchio tempo che non va in onda, pertanto, il suo ideatore, Pier Francesco Pingitore, pare sia intenzionato a riportarlo alla luce, ma sulla rete competitor a quella del Biscione.

Show Mediaset passa alla concorrenza? Il nuovo nome proposto

Per il momento, però, è importante chiarire che si tratta solamente di una proposta, sta di fatto che il tutto non è stato ancora vagliato dai vertici Rai. Tuttavia, in un clima di grandi cambiamenti in termini di conduttori e di palinsesti, è probabile che la Rai possa prendere seriamente in considerazione questa ipotesi. C’è da dire che il format resterebbe piuttosto invariato, ma naturalmente sarebbero aggiunti dei dettagli e delle novità.

Inoltre, per poter traslocare su di un’altra rete, sarebbe necessario anche modificare il titolo dello show. Sta circolando in rete anche una proposta, secondo la quale pare si voglia trasformare “Il Bagaglino” ne “Il Bagaglione”. Naturalmente il tutto è ancora in fase di valutazione, pertanto, non resta che attendere per vedere se le cose realmente andranno in porto, oppure se il tutto sarà destinato a sfumare in una bolla di sapone.