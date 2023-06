Uomini e donne, scatta la denuncia: la tronista non ci sta e chiede aiuto a tutti

Qualche ora fa Antonella Perini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex dama del trono over, ha condiviso sui social media una terribile notizia che ha coinvolto proprio suo fratello Michele, il quale è stato vittima di un’aggressione in pieno giorno. L’incidente si è verificato nel cuore di Udine, lasciando il 42enne con un trauma cranico contusivo e una prognosi di cinque giorni.

L’ex tronista di Uomini e donne ha voluto attraverso la sua visibilità far conoscere a tutti la verità su quanto accaduto. Antonella ha dato l’allarme, facendo scattare una vera e propria denuncia.

Uomini e donne: scatta la denuncia dell’ex tronista

E’ possibile che in una città come Udine in pieno giorno possano accadere queste cose?, ha chiesto la Perini. Per chi non lo sapesse suo fratello Michele è un noto dj e dipendente di una ditta di bevande. Lunedì scorso, intorno all’ora di pranzo, si trovava in cerca di una pizzeria al taglio per ragioni di lavoro, quando è stato improvvisamente preso di mira da uno sconosciuto.

L’aggressore, un uomo di circa trent’anni, ha accusato Michele di guardarlo in modo sospetto e gli ha sferrato un pugno al volto senza alcun motivo apparente. Secondo la testimonianza di Michele, sembra che l’aggressore possa aver scambiato il fratello per un controllore, poiché indossava una giacca nera con strisce catarifrangenti.

La corsa in ospedale e la ricerca dell’aggressore

Subito dopo l’aggressione il ragazzo si è recato al pronto soccorso per farsi visitare e per accertarsi delle sue condizioni. I medici gli hanno dato 5 giorni di prognosi ma il vero problema secondo anche l’ex tronista è un altro: perchè tanta violenza? Si può vivere in questo modo? Con la paura di essere picchiati all’improvviso e senza motivo?

Intanto, i carabinieri sono alla ricerca dell’aggressore e, allo scopo di prendere le necessarie misure legali. Antonella Perini, invece, tramite i suoi canali social, ha rivelato i dettagli dell’incidente e ha chiesto giustizia per suo fratello.