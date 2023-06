Ex tronista di Uomini e Donne torna sui social dopo un anno: la sua vita totalmente stravolta (FOTO)

A distanza di un anno di scomparsa totale dai social, un‘ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di ritornare attiva sul suo account di Instagram. La ragazza in questione ha lasciato tutti spiazzati, in quanto si è mostrata totalmente diversa.

Lei stessa ha ribadito di essersi voluta prendere una lunga pausa in quanto non si sentiva bene con se stessa. Adesso, invece, le cose sembra siano decisamente cambiate, pertanto, ha deciso di tornare a farsi vedere. Le sue parole, però, hanno sollevato un discreto polverone. Vediamo di chi si tratta e cosa ha detto.

Ecco chi è l’ex tronista di Uomini e Donne tornata sui social dopo un anno

Una nota ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di tornare sui social dopo una lunghissima pausa. La persona in questione è Veronica Burchielli. Lei ha partecipato al talk show di Maria De Filippi un po’ di anni fa. Prima è stata una corteggiatrice al trono di Alessandro Zarino. Successivamente, poi, ricevette l’invito da Maria De Filippi a diventare tronista, con la frase divenuta poi un cult, ovvero: “Fregatene, fai la tronista”.

Ebbene, la ragazza era sparita dai social da un anno circa, facendo perdere completamente le tracce di sé. Adesso, però, è tornata nuovamente attiva e i suoi fan sono stati molto felici di rivederla. Lei stesso ha svelato quelli che sono stati i motivi che l’hanno spinta a prendersi questo periodo di distacco. La giovane ha sempre avuto dei problemi ad accettare la sua forma fisica. In passato ha sofferto di obesità, pertanto, aveva deciso di iniziare un percorso per rimettersi in pace con se stessa.

Il web attacca Veronica per le sue frasi: cosa è successo

Adesso, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di aver perso 20 kg e di essere tornata in forma. Questo le dà un grande slancio non soltanto dal punto di vista della sicurezza sul suo aspetto fisico, ma anche dal punto di vista mentale. Le sue parole, però, hanno sollevato un polverone. Alcuni, infatti, l’hanno accusata di aver sbagliato a sparire dai social solamente perché avesse qualche kg in più.

Lei, allora, ha deciso di intervenire per chiarire la sua versione dei fatti. A tal riguardo ha detto di non essere sparita in quanto pesava qualche chilo in più. Nessuno, infatti, deve vergognarsi del proprio corpo. Nella vita, la cosa importante è sentirsi bene con se stessi e lei non era felice. Per tale ragione, ha deciso di iniziare un percorso che le permettesse di recuperare la stima di sé e ad oggi si sente fiera e gratificata.