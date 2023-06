Lorella Cuccarini passa in Rai e lascia Maria De Filippi? Ecco la sua risposta

Come preannunciato sono tanti i rumor che si stanno susseguendo in merito ai numerosi cambiamenti che si stanno verificando in Rai. Tra di essi potrebbe esserci anche il ritorno in azienda da parte di Lorella Cuccarini.

Pare, infatti, che i vertici dell’azienda abbiano fatto una proposta piuttosto allettante alla showgirl. Nel caso in cui dovesse accettare, però, Lorella dovrebbe abbandonare Maria De Filippi. Che decisione avrà preso?

La Rai fa un’allettante proposta a Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini potrebbe lasciare Mediaset per passare in Rai, almeno questa è la volontà dei piani alti della rete di stato. I vertici, infatti, pare abbiano fatto una bella proposta alla showgirl. In vista dell’uscita di scena di Serena Bortone dai pomeriggi di Rai 1, dato che potrebbe approdare su Rai 3, determina un grande vuoto per la rete. Per tale ragione, l’azienda starebbe pensando di affidare a Lorella Cuccarini la conduzione di un programma in onda nel pomeriggio.

In questo modo, però, la donna si troverebbe costretta ad abbandonare il privilegio di andare in onda in prima serata. Attualmente, infatti, è un’insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Tale trasmissione prevede anche una parte di serale, pertanto, la cantante e ballerina va in onda anche in tale fascia oraria prioritaria. Ad ogni modo, che risposta avrà dato la donna?

La risposta della showgirl

Stando a quanto emerso di recente, Lorella Cuccarini avrebbe rifiutato l’invito a sbarcare in Rai. La showgirl pare sia molto intenzionata a rimanere fedele a Maria De Filippi. Il suo desiderio, infatti, sarebbe quello di continuare ad essere un’insegnante del talent show di Canale 5 anche per il prossimo anno. Ricordiamo che la Cuccarini mancava dalla Rai dalla stagione 2019-2020.

All’epoca conduceva un programma insieme ad Alberto Matano. A seguito del mancato rinnovo, poi, ricevette la proposta da Maria De Filippi per entrare a far parte del suo grande show. Da quel momento in poi, Lorella non si è voluta più separare. Adesso, dunque, resta da capire su chi ricadrà la scelta della Rai. I pomeriggi della prima rete restano, infatti, scoperti. Allo stesso tempo, è necessario trovare un volto di spicco che sia in grado di tenere banco alla concorrenza ed intrattenere il pubblico in maniera adeguata. Su chi ricadrà quest’ardua decisione? Non resta che attendere per scoprirlo.