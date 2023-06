Temptation Island 2023 anticipazioni: tentatore silurato dal reality ancora prima dell’inizio, scoppia il caso

Sembra ormai tutto pronto per l’inizio di una nuova edizione di Temptation Island 2023. Stando alle ultime news la messa in onda dovrebbe partire il prossimo 26 giugno. In queste ore un mistero aleggia su un tentatore che veniva dato per certo e che invece pare sia stato “silurato” dagli autori ancora prima di raggiungere la Sardegna

E forse proprio per via della voci insistenti sulla sua partecipazione al reality show di Maria De Filippi. Ad avvalorare questa tesi, un post alquanto sibillino e allusivo di Raffaella Mennoia-

Temptation Island Vip 2023: Gianluca Costantino allontanato dal reality?

Il nome del presunto tentatore in questione è un volto già conosciuto in tv, ovvero si tratta di un ex vippone del GF Vip 6, Gianluca Costantino. Alcuni giorni fa, infatti, sui siti di gossip si è diffusa la notizia che tra i tentatori di Temptation Island 2023 ci sarebbe stato proprio lui.

Qualche ora dopo, l’autrice di Temptation Island Raffaella Mennoia, però ha pubblicato un post sul suo account ufficiale scatenando polemiche e dubbi sul ragazzo. “Gli spoiler prima che inizi un programma tv sono ad unico vantaggio di chi li scrive” queste le le parole sibilline del braccio destro di Maria De Filippi. “A totale svantaggio del protagonista”.

Temptation Island 2023: cosa sappiamo sui concorrenti di questa edizione

Queste parole sembrano essere riferite al protagonista del gossip, in quanto la sua identità non doveva essere rivelata, e secondo molti sembra proprio una vera punizione. Da queste parole si evince che Gianluca potrebbe essere stato sbattuto già fuori…

Al momento non abbiamo notizie ufficiali sul cast di questa edizione di Temptation Island 2023. Quello che sappiamo è che partirà il 26 giugno e alla conduzione troveremo Filippo Bisciglia. Si è parlato della possibilità di vedere i Donnalisi e gli Oriele ma per adesso non ci sarebbero conferme.