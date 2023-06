Oroscopo 9 giugno 2023: Toro demotivati, Scorpione un po’ sottotono

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 9 giugno, i Pesci dovrebbero lasciarsi condizionare meno dagli agenti esterni. Gli Ariete sono molto temerari, mentre i Leone potrebbero avere qualche piccolo disguido dal punto di vista lavorativo. Ci vuole attenzione

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore vi sentite molto temerari. Siete coraggiosi e non avete paura di esporvi, questo deve farvi sicuramente onore. Non siate troppo polemici dal punto di vista professionale.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 9 giugno vedono i nati sotto questo segno un po’ demotivati. Cercate di non fermarvi alle apparenze e di lottare per inseguire i vostri obiettivi.

Gemelli. Attenti alle discussioni inaspettate. Siete un po’ suscettibili, quindi, è probabile che si possa incappare in piccoli screzi e dissapori. Nel lavoro ci vuole tanta attenzione per i dettagli.

Cancro. Siete caratterialmente persone socievoli, tuttavia, oggi potreste non essere molto in vena di fare grandi conversazioni. Meglio stare alla larga dalle provocazioni, altrimenti c’è il rischio di dire cose che non si pensano.

Leone. Soprattutto coloro i quali svolgono lavori in cui rivestono un ruolo dirigenziale potrebbero avere qualche problema. Da grandi poteri derivano anche grandi responsabilità, quindi, siate attenti.

Vergine. Meglio essere cauti e non esporsi troppo. Ci sono delle novità in arrivo, quindi, è opportuno essere cauti. Dal punto di vista sentimentale, invece, è tempo di essere un po’ più propositivi.

Previsioni 9 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Attenti ai nuovi inizi. Solitamente, nelle fasi iniziali di un rapporto, tendete a mascherare i vostri difetti. Essi, però, prima o poi vengono fuori, pertanto, è opportuno essere attenti.

Scorpione. C’è qualcosa che vi turba e che non vi permette di essere rilassati al 100%. Cercate di fare un’analisi introspettiva per capire da cosa scaturisca il tutto. In amore c’è un riavvicinamento.

Sagittario. L’oroscopo del 9 giugno vi invita ad essere più risoluti. Buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi, ma cercate di essere attenti e lungimiranti. In famiglia potrebbero esserci spese impreviste.

Capricorno. Attenti alla Luca un po’ contraria in questi giorni. Ci sono delle situazioni in sospeso che andrebbero chiarite quanto prima. Cercate di non essere sempre sul piede di guerra.

Acquario. Siate attenti a ciò che dite o fate in amore. Cercate di essere propensi ad ascoltare il parere delle persone che vi circondano, naturalmente di quelle che contano davvero per voi.

Pesci. Ci sono delle questioni che vi stanno generando un certo turbamento. Cercate di non permettere ad agenti esterni di incidere sulle decisioni che deciderete di prendere tra oggi e domani.