Helena Prestes diventa un’altra persona all’Isola dei Famosi: cosa c’è sotto?

Helena Prestes, da sempre considerata come la pecora nera di questa edizione dell’Isola dei Famosi, ha totalmente cambiato atteggiamento. Nelle ultime ore, infatti, ha iniziato a sfoderare un carattere totalmente diverso.

Nello specifico, è apparsa molto più pacata e docile e la cosa ha generato molte perplessità nei naufraghi, almeno in alcuni di loro. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e cosa c’è sotto.

Il cambiamento improvviso di Helena Prestes

Nel corso del daytime dell’8 giugno dell’Isola dei Famosi Helena Prestes è apparsa una persona totalmente diversa. La modella, infatti, ha deciso di tornare nuovamente insieme al resto del gruppo ed ha cominciato ad essere molto più docile e accondiscendete. Ad un certo punto, infatti, ha fatto anche delle battute con Marco Mazzoli, il quale è rimasto piacevolmente colpito da questo cambio improvviso di atteggiamento.

Contrariamente a lui, però, ci sono dei concorrenti che non credono molto alla buona fede della ragazza. Nello specifico, infatti, Pamela Camassa è rimasta alquanto insospettita dal nuovo comportamento della compagna d’avventura. Secondo la donna, infatti, Helena non sarebbe sincera al 100%. Molto probabilmente, infatti, la giovane ha deciso di unirsi a tutti gli altri in quanto è rimasta da sola.

I dubbi di Pamela Camassa all’Isola dei Famosi

Marco Mazzoli, dal canto suo, ha provato a dissuadere la sua compagna all’Isola dei Famosi cercando di farle cambiare idea su Helena Prestes. L’uomo ha detto di voler vivere in pace e serenità questi ultimi giorni di programma. Pamela, allora, ha asserito che si comporterà in maniera assolutamente civile con la compagna d’avventura, ma non ha nessuna intenzione di fidarsi di lei.

La donna ha anche detto di non reputare positivamente persone che cambiamo umore e comportamento in maniera così repentina. I suoi dubbi li ha avuti anche Andrea Lo Cicero. Ad ogni modo, Helena è andata da lui e si è scusata per i recenti screzi avuti. Lui ha accettato le scuse della giovane ed ha deciso di metterci una pietra sopra. Secondo il suo punto di vista, infatti, il reality show è stato ormai completato, non è necessario mettere in atto alcuna strategia. Per tale ragione, sarebbe opportuno per tutti vivere in un clima di tranquillità e serenità. E il pubblico da casa cosa ne pensa? Quella di Helena è un’ennesima strategia, o davvero ha deciso di seppellire l’ascia di guerra?