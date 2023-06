Un posto al sole anticipazioni: Ida in pericolo, vogliono farle del male

Continua con grande successo la mesa in onda serale di Un posto al sole. Dopo lo stop di venerdì 9 giugno, la serie torna in onda direttamente lunedì 12. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina tornerà a Napoli e con una grande “sorpresa” per Roberto.

Ida invece farà credere a Lara di essere andata via, ma deciderà di tornare indietro e riprendersi suo figlio a tutti i costi.

Un posto al sole anticipazioni: Lara si gode la sua breve vittoria

Dopo la partenza di Ida e con Marina fuori dai giochi, LarA si godrà il suo trionfo e farà un altro passo in avanti per entrare nella famiglia di Ferri. La donna accompagnerà Roberto alla festa di Irene e farà alla piccola un regalo molto costoso, che metterà seriamente in imbarazzo Filippo e Serena approfitterà per mettersi al centro sorridente, con in braccio il piccolo Tommy.

Intanto ,tornato a casa Roberto trova Marina. L’imprenditrice sarà una furia e attaccherà suo marito dicendole tutto quello che pensa. Dinanzi alle difese di Ferri, la donna si giocherà la carta dell’audio di cui era in possesso. Alla fine della forte discussione lei lo caccia di casa.

Ida cerca un passaggio, ma un malintenzionato prova ad abusare di lei

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Ida dopo aver lasciato credere a Lara di essere partita, cambierà idea. La donna interromperà quindi il suo viaggio e, rimasta da sola per strada, non potrà fare altro che chiedere un auto stop.

La giovane accetterà il passaggio da uno sconosciuto che inizialmente si mostrerà gentile, salvo poi tentare un approccio ai danni della ragazza. L’uomo infatti diventerà un’altra persona, diventando violento e cercando di avere un rapporto fisico con lei.

Fortunatamente però possiamo svelare che non si consumerà nessuna violenza. Viene infatti svelato che la donna mostrerà un un lato inaspettato del carattere. La timida e ingenua ragazza polacca si mostrerà più scaltra e combattiva più di quanto visto finora