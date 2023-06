Uomini e donne, la coppia è scoppiata: Isabella e Fabio hanno divorziato, cosa è successo

Nelle scorse settimane si è parlato tanto della strana sparizione di Isabella Ricci dal suo account.

Lo stesso anche Fabio, insomma, i due mentre postavano quotidianamente le loro giornate, salutando i propri fan, da mesi erano spariti. In tanti hanno provato anche a contattarli senza ricevere nessuna risposta: ebbene, poche ore fa, l’ex dama di Uomini e donne ha annunciato il divorzio.

Uomini e donne: Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono separati. I due ex volti del Trono Over erano convolati a nozze circa un anno fa, dopo pochi mesi di frequentazione a seguito delle quali avevano deciso di lasciare insieme gli studi Uomini e Donne. I due erano più innamorati che mai, ma da qualche tempo qualcosa sembrava essere cambiato.

Ad annunciare la notizia è stata proprio Isabella, la quale ha scritto in una storia Instagram queste parole: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”. Una notizia scioccante che ha lasciato i fan senza parole, anche se in tanti avevano intuito che qualcosa fosse successo.

Per adesso, l’ex dama del trono over non ha dato nessuna spiegazione su ciò che sarebbe accaduto nei dettagli. Tuttavia, dalle sue parole, si può notare una certa delusione, nel vedere finire un qualcosa che sembrava troppo bello da essere vero. D’altro canto, invece, Fabio non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione.

La fine di una bellissima favola d’amore

Sembrava essere una favola, almeno così avevano dichiarato sia Isabella che Fabio pochi mesi fa, quando sono stati ospitati da Maria De Filippi. Sia lei che lui parlavano di una storia bellissima, quasi impossibile da credere.

I due viaggiavano tanto, l’ultima vacanza infatti l’hanno trascorsa a Dubai. Eppure, qualcosa si è rotto e ha rovinato quella magia che si era creata. Quello che possiamo dire è che sicuramente nei prossimi mesi Isabella e Fabio verranno ospitati dalla De Filippi e forse ci racconteranno qualcosa in più