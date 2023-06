Tommaso Zorzi brutto gesto contro Francesco Oppini: “Sta succedendo l’impossibile”

In queste ore sono trapelate delle notizie piuttosto interessanti che riguardano Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I seguaci del GF Vip sicuramente ricorderanno la splendida amicizia nata tra i due all’interno della casa.

Una volta usciti, però, le cose hanno cominciato a prendere una piega del tutto differente. In più occasioni, infatti, sono trapelate notizie secondo le quali sembrava che tra i due ci fossero delle tensioni. Dopo vari alti e bassi, adesso è arrivata un’altra drastica novità.

Cosa è successo tra Tommaso e Francesco?

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è giunta drasticamente al capolinea? Questo è ciò che sta trapelando sul web in queste ore. A sganciare la bomba è stato l’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo, infatti, ha asserito che Tommaso si sarebbe reso protagonista di un gesto alquanto drastico. Il ragazzo, infatti, pare abbia deciso di smettere di seguire il suo ex coinquilino nella casa più spiata d’Italia.

Sempre stando a quanto rivelato da Venza, sembrerebbe che tra i due sia successo qualcosa di molto grave. A tal riguardo, ha detto che in queste ore starebbe accadendo l’impossibile. A quanto pare, i due potrebbero aver discusso pesantemente a causa di presunti brutti gesti compiuti da uno dei due nei riguardi dell’altro. Al momento, però, non si sa molto di più.

Come Zorzi e Oppini stanno affrontando la cosa

I diretti interessati, infatti, almeno per il momento non sono intervenuti sulla faccenda. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini stanno continuando a condurre normalmente e serenamente la loro vita, non dando minimamente importanza l’uno all’altro. Il primo, ad esempio, ha recentemente raggiunto un traguardo molto importante, ovvero, quello di prendere la patente.

Lui stesso, infatti, ha registrato dei video in cui ha annunciato ai fan che presto gli arriverà la nuova macchina e non potrebbe essere più felice di così. Finalmente potrà essere indipendente e sarà libero di andare esattamente dove vorrà e come vorrà, senza scroccare sempre passaggi da qualcuno o pagare autisti. In merito a Francesco, invece, quest’ultimo è impegnato con il suo lavoro, sta di fatto che in queste ore ha pubblicato dei video dagli studi Rai. Tutto tace, dunque, in merito alla presunta forte lite che ci sarebbe stata tra i due. Non resta che attendere per vedere se ci saranno aggiornamenti.