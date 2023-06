Can Yaman duro sfogo sui social: “Siete ridicoli”, ecco cosa è successo (FOTO)

In queste ore, Can Yaman ha pubblicato uno sfogo su Instagram in cui è apparso piuttosto furioso e infastidito. L’attore turco, suo malgrado, è spesso al centro di gossip che riguardano soprattutto la sua vita sentimentale.

Il protagonista è stato spesso accostato a donne, con cui avrebbe avuto delle relazioni. Proprio di recente era trapelata una notizia secondo cui avesse iniziato un rapporto con una ragazza italiana. A seguito di tutti questi rumor, il diretto interessato ha deciso di intervenire.

Il duro sfogo di Can Yaman sugli ultimi gossip sul suo conto

Can Yaman ha sempre chiarito di non essere mai stato interessato al mondo dei gossip, pertanto, in queste ore ha avuto un duro sfogo. Il protagonista, infatti, ha pubblicato un contenuto sul suo account di Instagram in cui ha voluto chiarire alcuni punti che riguardano soprattutto la sua vita sentimentale. In questi giorni, infatti, era trapelata la notizia secondo cui sembrava che l’attore si fosse fidanzato con una ragazza italiana.

La persona in questione sarebbe Giorgia Colombo. Da alcuni siti la notizia era stata data per certa, cosa che ha generato una brutta reazione nel diretto interessato. Can, infatti, ha deciso di intervenire in prima persona sulla faccenda smentendo categoricamente tutto quello che è trapelato fino a questo momento. Il protagonista ha detto di essere veramente stufo di assistere a tutte queste fake news che giorno dopo giorno si susseguono sul suo conto. Ad un certo punto, Poi, l’attore ha voluto lanciare anche una pesante stoccata che riguarda il suo passato amoroso.

La stoccata alla precedente storia con Diletta Leotta

Nel corso del suo sfogo, infatti, Can Yaman ha alluso alla sua precedente relazione con Diletta Leotta. L’uomo ha detto che in passato, quando finalmente sembrava essere riuscito a trovare l’amore, tante persone mi sono in giro dei gossip falsi asserendo che quella relazione fosse solo frutto di una strategia mediatica. In realtà, invece, quella è stata l’unica relazione vera ha avuto dal protagonista negli ultimi tempi.

Tutto ciò che è stato pubblicato in seguito, invece, e del tutto falso. Can ci ha tenuto a precisare che attualmente è single e, nel caso in cui dovesse trovare realmente l’amore, sarebbe il primo a parlarne e ad annunciare la vicenda. Fino a che questo non avverrà, dunque, tutti sono esortati a non mettere in giro delle notizie false che non fanno altro che creare disguidi.