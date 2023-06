Pietro Masotti fa mega spoiler sul Paradiso delle signore 8: ecco che accadrà a Marcello

In questo periodo sono in atto le riprese del Paradiso delle signore 8 e Pietro Masotti ha fatto degli spoiler davvero incredibili. Nello specifico, infatti, l’attore che interpreta Marcello Barbieri ha anticipato delle importanti novità che ci saranno nella sua vita.

Inoltre, sono state spoilerate, forse per errore, delle new entry, che potrebbero dare del filo da torcere ad alcuni protagonisti della soap opera. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso in queste ore.

Gli spoiler di Pietro Masotti sul personaggio di Marcello Barbieri

A partire da settembre tornerà in onda Il Paradiso delle signore con la stagione numero 8 e l’attore Pietro Masotti ha fatto delle rivelazioni molto interessanti. Mediante le sue Instagram Stories, infatti, il protagonista ha svelato di essere tornato sul set per procedere alle riprese della nuova stagione. Ebbene, a tal riguardo ha anticipato che ci saranno delle novità molto importanti che riguarderanno Marcello Barbieri.

Il ragazzo, infatti, verrà a conoscenza del segreto che nasconde la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, ma non solo. Per lui, infatti, pare siano previste delle grandi novità anche per quanto riguarda la sfera professionale. Insomma, ci saranno tanti eventi che lo vedranno al centro dell’attenzione. Inoltre, c’è da dire che bisognerà capire anche come evolverà il riavvicinamento con Ludovica Brancia.

Grandi ritorni e nuovi arrivi al Paradiso delle signore 8

Sempre mediante le Instagram Stories di Pietro Masotti, poi, sono emerse altre notizie che riguardano Il Paradiso delle signore 8. In particolar modo, infatti, pare che nella prossima edizione ci saranno dei ritorni e delle new entry. In merito ai nuovi arrivati, nei video appaiono due ragazze vestite allo stesso modo. Questo, dunque, ha spinto i fan più attenti d ipotizzare che si tratti delle veneri del negozio concorrente al Paradiso.

Le nuove ragazze, dunque, sicuramente daranno del filo da torcere alle storiche veneri e contribuiranno a far nascere delle nuove dinamiche degne di nota. Per quanto concerne i grandi ritorni, invece, è stato Roberto Farnesi a lasciare che trapelassero delle nuove indiscrezioni. A tal riguardo, l’attore ha lasciato intendere che nella prossima stagione della tanto amata serie Rai potrebbero esserci due grandi rientri. Le persone in questione sono Marta e Riccardo. Sarà davvero così? Non resta che attendere per vedere se saranno fatti dei nuovi spoiler sul Paradiso delle signore 8.