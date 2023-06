Oriana Marzoli sbarca all’Isola dei Famosi? Ecco cosa farà in Honduras

Oriana Marzoli si trova in Honduras in quanto è pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi. In particolar modo, però, la giovane non prenderà parte al reality show italiano, bensì alla variante spagnola che sta avendo tanto successo.

Stando a quanto emerso dal profilo Instagram della ragazza, e poi confermato dal canale su cui va in onda Supervivientes, Telecinco appunto, pare che la giovane sia pronta a cimentarsi in questa nuova avventura. Vediamo cosa farà.

Ecco cosa farà Oriana Marzoli all’Isola dei Famosi spagnola

In queste ore, Oriana Marzoli ha appena annunciato di essere pronta a cimentarsi in una nuova avventura, che la vedrà come protagonista dell’Isola dei Famosi spagnola. La ragazza è volata in Honduras per prendere parte alla prossima puntata del reality show. Questa non è la prima volta che la giovane sbarca in tale trasmissione. La sua prima apparizione è avvenuta nel 2014, in qualità di concorrente. Successivamente, poi, ci è ritornata nel 2017, nelle vesti di fantasma del passato.

Come se non bastasse, poi, successivamente è stata promossa anche a opinionista della trasmissione. Pertanto, si può dire che la donna sia un volto alquanto popolare in tale reality show. Ebbene, per la terza volta, dunque, la ragazza tornerà nel programma e si getterà dall’elicottero, molto probabilmente, per fare una sorpresa agli attuali naufraghi. Il suo ruolo, dunque, sarà ancora una volta quello di “fantasma del passato”.

La più grande paura di Oriana

Oriana Marzoli ha svelato di essere molto carica e felicissima di tornare all’Isola dei Famosi spagnola. A tal riguardo, ha confessato anche che non si risparmierà affatto. In particolar modo, infatti, ha detto che sarà pronta a cimentarsi in tutte le prove che le verranno sottoposte. Finché si tratta di prove di forza, infatti, la giovane non ha nessun tipo di problema, in quanto è molto atletica e le piace cimentarsi in questo genere di cose.

Ad ogni modo, c’è una cosa che la turba non poco, ovvero i mosquitos. Purtroppo ha un brutto ricordo degli insetti che si trovano in Honduras, pertanto, è la cosa che maggiormente teme. In merito a Daniele Dal Moro, il ragazzo l’aspetterà in Italia, a Verona, dato che i due hanno da poco annunciato il loro ritorno insieme dopo alcune discussioni molto pesanti che hanno avuto.