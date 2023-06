Ex corteggiatore, e scelta, di Uomini e Donne sbarca in un reality show: ecco chi è

In queste ore è trapelata una notizia che riguarda un ex corteggiatore di Uomini e Donne che, a quanto pare, presto sbarcherà in un reality show. Non sarebbe certamente la prima volta che un volto proveniente dal talk show di Maria De Filippi approdi in un altro genere di programmi.

Ad ogni modo, il ragazzo in questione era sparito dal mondo dei riflettori da un bel po’ di tempo. Questa, dunque, potrebbe essere un’ottima occasione per tornare in voga e per farsi ricordare dal pubblico da casa. Vediamo di chi si tratta e cosa è emerso.

Ecco chi è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne pronto a sbarcare in un reality show

L’influencer Deianira Marzano ha sganciato una notizia molto interessante che riguarda un ex corteggiatore di Uomini e Donne, che presto potremmo vedere in un reality show. Il ragazzo in questione è Daniele Schiavon. I fan più accaniti del dating show pomeridiano sicuramente si ricorderanno di lui. Il ragazzo ha preso parte qualche anno fa al trono di Giulia Quattrociocche.

Il ragazzo subito catturò l’attenzione della tronista. Nel giro di poco tempo, infatti, la ragazza decise di portare a compimento il suo percorso e di scegliere proprio lui. La relazione tra i due, però, non ha avuto un grande seguito. A distanza di un po’ di tempo, infatti, iniziarono a sorgere i primi problemi, fino ad arrivare a prendere la drastica decisione di interrompere la relazione. Attualmente, i due ragazzi non hanno più alcun tipo di contatto. Lui pare sia ancora single, mentre lei è felicemente fidanzata con Manuel ed è madre di due figlie. Cloe e Dafne.

Di quale reality si parla? Ecco cosa è emerso

Ad ogni modo, tornando all’ex tronista di Uomini e Donne, adesso resta da capire quale sia il reality show all’interno del quale pare lo vedremo quasi certamente. Ebbene, le ipotesi più conclamate sono quelle che fanno capo al GF Vip. In questi giorni, infatti, sono in atto i provini volti a decretare il cast dell’edizione numero 8 che, ancora una volta, sarà condotta da Alfonso Signorini.

L’ipotesi che possa sbarcare all’Isola dei Famosi è da accantonare in quanto il programma è in dirittura d’arrivo. Il prossimo 19 giugno chiuderà i battenti, pertanto, non avrebbe alcun senso inserire a questa altezza del reality show un nuovo naufrago. Inoltre, potrebbe trattarsi anche di Pechino Express. In ogni caso, la notizia non è ancora ufficiale, pertanto, non resta che attendere per vedere se le cose andranno davvero in questa direzione.