Terra Amara, anticipazioni turche: lo hanno ritrovato morto, li in mezzo al bosco

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci sanno tanti colpi di scena che lasceranno i fan davvero senza parole.

Nel dettaglio i fan ma anche tutta Cukurova assisterà alla morte di un altro personaggio.

Terra Amara anticipazioni: Hatip è stato ucciso

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che largo spazio nei prossimi episodi sarà dedicato a Gaffur. L’uomo si mostrerà più pensieroso del solito e la moglie non saprà spiegarsi il perché.

A un certo punto però alla villa degli Yaman arriverà Çetin e avrà una notizia molto urgente da dare a Hünkar. Il braccio destro di Yilmaz farà sapere alla matrona che purtroppo Hatip è stato trovato morto nel bosco e molto probabilmente ad ucciderlo sono stati gli uomini di Ankara.

Ovviamente la donna davanti a questa drammatica notizia sarà sconvolta mentre a reagire in maniera eccessiva sarà Gaffur. L’uomo andrà in escandescenza anche perchè in un primo momento crederà di essere stato scoperto. Il capo mastro si arrabbierà anche con Gülten quando la ragazza inizierà a sospettare che a ucciderlo non siano stati gli uomini di Ankara.

Anticipazioni turche: Gaffur scappa via dalla tenuta

La strana reazione di Gaffur porterà Sanyie ad avere alcuni pensieri. Inoltre, il mirto ad un certo punto fuggirà via, e lascerà Gülten e Saniye ancora più dubbiose. Le due non riusciranno a capire perché l’uomo sia così interessato al delitto di Hatip.

Saniye vorrà vederci chiaro, così seguirà il marito: per lei ha reagito in maniera troppo esagerata alla notizia della morte di Hatip. Infine, la coppia avrà un duro confronto ma con le sue parole il capo mastro riuscirà a far cambiare idea alla moglie. Almeno peri l momento il suo segreto è ancora custodito