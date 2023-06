Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi, nozze saltate? Sgomento tra i fan: cosa sta succedendo

In queste ore, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno facendo molto parlare di sé. Il prossimo 20 giugno i due ragazzi dovrebbero convolare a nozze. Il condizionale risulta necessario in quanto da un po’ si stanno verificando dei fatti piuttosto bizzarri.

La coppia, infatti, ha cominciato ad assumere dei comportamenti un po’ strani, che stanno spingendo molti a credere che le cose non stiano andando esattamente nel modo sperato. Vediamo cosa sta succedendo.

Ci sono problemi tra Chiara e Mattia? Gli strani movimenti social

Le nozze imminenti di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in pericolo? I fan cominciano a temerlo sul serio. A scatenare questo dubbio sono stati alcuni comportamenti adoperati dai diretti interessati. In particolar modo, tutto ha avuto inizio nel momento in cui i due, a un passo dal loro matrimonio, hanno smesso di seguirsi sui social. A distanza di un po’ di tempo, però, entrambi hanno fatto un passo indietro ed hanno ripristinato la situazione.

Le cose, però, sono avvenute in due momenti differenti dal punto di vista della tempistica. Inoltre, a fomentare ulteriormente i dubbi dei follower è il fatto che la coppia è stranamente silente sui social. Soprattutto Chiara, infatti, era solita condividere con i suoi fan i momenti più salienti della preparazione del matrimonio. Adesso che mancano solo 10 giorni, però, la giovane è totalmente sparita.

La Nasti e Zaccagni stanno provando a fare hype?

Questi strani comportamenti di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, dunque, stanno spingendo sempre più persone a credere che tra loro stia accadendo qualcosa di strano. Ciliegina sulla torta, poi, l’influencer ha da poco deciso di chiudere il suo account di Instagram rendendolo privato. Attualmente, infatti, per poter vedere i contenuti pubblicati dalla ragazza è necessario seguirla.

Tutti questi elementi, proprio a ridosso di un evento così lieto, stanno confondendo i numerosi fan. Ad ogni modo, c’è anche una buona parte di persone che, invece, è convinta che si tratti di tutta una strategia per fare hype. Chiudendo anche il suo account, infatti, Chiara è perfettamente consapevole di generare interesse e curiosità negli utenti del web. Pertanto, il suo numero di follower potrebbe aumentare a dismisura in queste ore, proprio da parte di tutte quelle persone che sono curiose di sapere qualcosa di più su questa faccenda. Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprirlo.