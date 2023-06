Antonella Fiordelisi spaventa i fan con dei messaggi: è crisi con Edoardo? C’è qualcosa di strano

Antonella Fiordelisi ha pubblicato dei messaggi alquanto strani attraverso i sui canali social, che lasciano presagire la presenza di una possibile crisi con Edoardo Donnamaria. Questa non è la prima volta che trapelano indiscrezioni di questo genere.

Ad ogni modo, stavolta le cose sembrano essere davvero piuttosto strane. La ragazza, infatti, ha deciso di non smentire tutti coloro i quali alludono al fatto che stia attraversando un brutto momento con i suo fidanzato. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Antonella è in crisi con Edoardo? Gli strani messaggi

In queste ore, Antonella Fiordelisi ha pubblicato una serie di messaggi alquanto strani sui suoi social. A destare particolare sgomento è stato un commento pubblicato ieri tra le sue Instagram Stories. Nello specifico, la giovane ha detto di avere un forte bisogno di stima, fiducia e rispetto, caratteristiche che per lei sono assolutamente fondamentali in ogni tipo di rapporto. Successivamente, poi, ha fatto anche altro.

I fan, ovviamente, subito dopo la pubblicazione di tale commento, hanno cominciato a mandare tantissimi messaggi alla giovane chiedendole cosa fosse successo. Altri hanno subito ipotizzato che Antonella fosse nervosa a causa di una possibile crisi con Edoardo. Altri, ancora, l’hanno invitata a risolvere le sue faccende amorose in privato e a non spiattellare sempre tutto ai quattro venti sui social. Ma cosa starà succedendo davvero nella vita di Edoardo e Antonella? (Continua dopo la foto)

Qualcosa non torna: la Fiordelisi nasconde qualcosa?

Sempre mediante i suoi canali social, Antonella Fiordelisi ha pubblicato nuovi messaggi in cui ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che la seguono e che, in questo momento evidentemente per lei molto complicato, le stanno mostrando tutto il loro sostegno. La cosa strana, però, è che la giovane non abbia fatto alcun riferimento ad Edoardo. Se il motivo del suo malessere non ha niente a che vedere con lui, infatti, per quale ragione non dirlo?

Allora è proprio a seguito di questo pensiero che si stanno sviluppando nuove congetture. In queste ore, infatti, Antonella ha pubblicato un nuovo contenuto in cui ha detto che una sua intervista che sarebbe dovuta uscire sabato 10 è stata rinviata di una settimana, a sabato 17 giugno. Questo, dunque, sta spingendo molte persone a credere che questa sia solo l’ennesima trovata per attirare un po’ l’attenzione e far in modo che tale intervista venga letta da quante più persone possibili. Sarà davvero così?