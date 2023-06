Conoscete il papà di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier?

Prima di unirsi con Nicola Carraro, Mara Venier ha avuto una relazione tormentata e burrascosa con Francesco Ferraccini. Dalla loro storia però, durata pochissimo è nata Elisabetta, la sua unica figlia femmina. Dopo varie presenze in TV, la giovane Ferraccini ha deciso di dedicarsi al suo figlioletto mettendo da parte almeno per ora il lavoro.

In queste ore, l’ex conduttrice è finita in prima pagina per un gravissimo lutto che l’ha colpita. Tutta la famiglia in queste ore sta piangendo il suo adorato compagno Pier Francesco Forleo , venuto a mancare improvvisamente la scorsa notte. Ma chi è invece il padre della Ferracini?

L’amore tormentato con Mara Venier

Il padre di Elisabetta Ferraccini è stato un grande attore e modello degli anni 70. Francesco nel corso della sua carriera ha ottenuto anche una certa popolarità debuttando nel mondo del cinema. L’ex compagno di Mara Venier ha partecipato a diverse pellicole cinematografiche come: “Quelli della calibro 38”, “Roma drogata: la polizia non può intervenire” e “La polizia è sconfitta”.

Pochi sanno che la storia d’amore tra Mara e Francesco non è stata rose e fiori. La coppia è stata assieme poco più di un anno e quando la Venieri decide di lasciarlo scopre di essere incinta. Una notizia bellissima ma che purtroppo non è riuscita a ‘salvare’ il matrimonio.

La presentatrice di Domenica In in una recente intervista ha raccontato che durante la sua relazione con Francesco il rispetto e la fiducia non sono mai mancati e lo stesso è successo dopo la nascita della loro bambina. Negli anni hanno saputo gestire il ruolo di genitori senza mai togliere nulla alla loro piccola. Francesco è venuto a mancare nel 2016.

Elisabetta Ferricini cosa fa oggi

Come detto in precedenza oggi per la famiglia Ferracini e quella della Venier è un triste giorno. Elisabetta ha dovuto dire addio a suo marito, con il quale era legata da tantissimo tempo.

Ora solo con l’aiuto di sua madre e soprattutto di suo figlio Claudio riuscirà a superare questo grande dolore.. E poi magari chissà tornare a lavoro