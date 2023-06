Domenica In, cancellata l’ultima puntata dell’11 giugno 2023? Lutto troppo grande per Mara e la sua famiglia

Come è noto a tutti poche ore fa è stata annunciata la dipartita di Pier Francesco Forleo, il genero di Mara Venier. L’uomo era sposato con Elisabetta Ferracini, la figlia della conduttrice di Domenica In.

Zia Mara ha postato su Instagram uno scatto di Forleo accompagnato da una toccante dedica: “Pier, sei stato un genero meraviglioso…hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia…ed io ti ho voluto bene come un figlio…Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce. RIP”. Al momento nessuna dichiarazione è arrivata da parte della Ferracini, nota ai più per la conduzione del programma per bambini Solletico.

Domenica In: salta la puntata di domenica 11 giugno?

Mara Venier era molto legate a suo genero, anche perchè era accanto ad Elisabetta da tantissimi anni. Chi lo conosce ha parlato di lui come una persona dall’animo buono e gentile. Un ragazzo sempre elegante e preciso tanto da chiamarlo il Principe. Un principe che ha lasciato un vuoto immenso sia nella vita della presentatrice di Domenica In che in quello della figlia. Al momento sono ancora ignote le cause della morte di Forleo.

Intanto, per domenica 11 giugno 2023, è attesa l’ultima puntata di stagione del talk di Mara. Visto l’accaduto in tanti si chiedono se la diretta sarà rimandata o se Mara sarà come di consueto al suo posto. Quel che è certo intanto è che i fan sono in grande apprensione per lei.

Quando i funerali di Pier Francesco?

La domanda come detto in precedenza è la seguente: Mara domenica andrà in onda con la sua ultima puntata di Domenica In?

Al momento non è stata pubblicata nessuna nota ufficiale ma è molto probabile che la conduttrice si possa assentare. Domenica 11 giugno dovrebbero esserci i funerali di suo genero, e sembra impensabile che la Venier possa mancare… Per ora, però, non ci resta che attendere altre notizie.