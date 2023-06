Isola dei Famosi, gioco della verità: tra i naufraghi scoppia la bufera

Nel daytime di oggi dell’Isola dei Famosi i concorrenti hanno fatto il gioco della verità. Come era prevedibile, in men che non si dica è scoppiato il caos. I concorrenti hanno cominciato a vomitarsi addosso tutto l’astio reciproco che nutrono l’uno verso l’altro.

Come sempre, la più bersagliata è stata Helena Prestes. Soprattutto Pamela Camassa e Gian Maria Sainato l’hanno attaccata. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

Scoppia il caos durante il gioco della verità all’Isola dei Famosi

Durante il daytime di oggi dell’Isola dei Famosi Alessandra dei Jalisse ha ricevuto un messaggio dallo spirito dell’Isola, il quale l’ha esortata a fare il gioco della verità. Nello specifico, avrebbe dovuto leggere delle domande da fare a ciascun concorrente e, in base alle loro risposte, avrebbe dovuto giudicare chi fosse stato sincero e chi no. I primi avrebbero ricevuto una ricompensa. Ebbene, in men che non si dica è scoppiato il caos. Tra coloro che hanno parlato c’è stato Andrea, il quale ha dovuto dire se pensasse di essere stato un naufrago perfetto.

Il protagonista ha detto di non esserlo stato, ma di essersi comportato in maniera sincera, poi si è commosso pensando a sua moglie incinta a suo figlio e Alessandra l’ha abbracciato. Al turno di Helena, poi, è scoppiato il caos. La ragazza ha detto cosa pensasse di Pamela Camassa. A tal riguardo ha detto di percepire un forte astio da parte sua ed è una cosa che proprio non sopporta. Pamela, dal canto suo, ha replicato dicendo di non riuscire a fidarsi di Helena in quanto non apprezza la sua esuberanza, che spesso sembra costruita.

Gian Maria di nuovo contro Helena

Inoltre, la donna è convinta che la giovane si sia avvicinata al gruppo solo perché è rimasta da sola e voleva mangiare. Successivamente, poi, la situazione è ulteriormente degenerata. Il giovo della verità è finito in lite tra i naufraghi dell’isola dei Famosi. Gian Maria, infatti, ha preso la parola e si è schierato dalla parte di Pamela. Il ragazzo ha accusato Helena di essere sempre stata falsa, sin dal primo momento. La più grande bugia che ha detto riguarda il suo rapporto con il fidanzato.

Gian Maria, infatti, è tornato a ribadire di aver sentito la Prestes dire di essere ancora innamorata del suo ex. Per tale ragione, tutto quello che ha fatto con Carlo è solamente una sceneggiata per attirare il favore del pubblico da casa. Helena, ovviamente, ha respinto le accuse del suo interlocutore e i due hanno litigato in maniera molto animata. Alla fine, poi, Helena è andata via ed ha deciso di tornare nella sua tenda in solitaria.