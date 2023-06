Terra Amara anticipazioni turche: Sermin fa una bruttissima fine

Nuove clamorose anticipazioni giungono dalla Turchia. Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che nei prossimi episodi largo spazio sarà dedicato a Sermin. La donna si troverà a fare i conti con i risultati delle sue scelte, e si ritroverà praticamente da sola, rimasta senza soldi, e senza nessuno che l’aiuti.

Ecco che la donna passerà dallo sfarzo e dall’arroganza al ritrovarsi senza alcun sostentamento per vivere. Per la prima volta nella sua vita dovrà lavorare per poter andare avanti. Ne parlerà, con vergogna, al sindaco del paese che le offrirà un lavoro tra i più umili in assoluto, quello di spazzina. Accetterà?

Anticipazioni Terra Amara: Sermin in guai seri, mai vista così

Come detto in precedenza per Sermin la sua situazione si metterà davvero male. La donna si ritroverà sola e senza soldi e per la prima volta non avrà manco un centesimo per sopravvivere. I veri problemi però inizieranno quando arriverà sua figlia Betul dalla Francia.

La ragazza vorrà, infatti, assassinare Zuleyha ma Hakan si metterà in mezzo e sarà lui a morire. Da quel momento Betul diventerà latitante e Sermin si ritroverà, completamente da sola, a vagare per le strade di Cukurova. Alcuni amici, a dire il vero, le offriranno dei soldi ma lei sarà troppo orgogliosa per accettarli. Un vero colpo per la donna abituata, ai tempi della relazione con Hatip, ad essere benestante.

L’ex moglie del dottore costretta a fare la spazzina

Per Sermin, a quel punto, sarà giunto il momento di rimboccarsi le maniche ed iniziare a guadagnarsi da vivere. Andrà a chiedere aiuto al sindaco che, dopo aver dato un’occhiata ai posti disponibili, le risponderà che l’unica possibilità sarà quella di accettare di fare la spazzina per le strade di Cukurova.

Purtroppo, nonostante non avrebbe mai pensato di ridursi così, si ritroverà costretta ad accettare. Gli abitanti del paese quando la vedranno le rideranno. Tutti, in ogni caso, penseranno che sarà esclusivamente colpa della sua avidità se si è ridotta così..