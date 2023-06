Uomini e donne, Isabella e Fabio, questioni di soldi dietro l’addio? Cosa è trapelato

Per mesi si è parlato del presunto addio tra Isabella e Fabio. La coppia è stata assieme poco più di un anno ed è subito convolata a nozze.Purtroppo, da gennaio gli account di entrambi sempre pieni di foto ed immagini delle loro giornate sono praticamente “morti”.

Uno strano silenzio che ha subito allarmato i fan, in quanto avevano fin da subito intuito qualcosa. A distanza di 4 mesi, Isabella pochi giorni fa ha rotto il silenzio rivelando che tra lei e Fabio è arrivato addirittura il divorzio. Ma cosa è successo tra l’ex dama e l’ex cavaliere di Ued?

Uomini e donne: è finita tra Fabio Mantovani e Isabella Ricci

La notizia della fine del matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, rispettivamente ex dama ed ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è arrivata poche ore fa quando proprio la Ricci ha annunciato sul suo profilo Instagram che il 6 giugno scorso si è separata ufficialmente. Ma a far discutere sono state le parole successive di Isabella, che lasciano intendere che qualcosa di brutto sia accaduto tra lei e Fabio.

Quando una cosa è troppo bella per essere vera” ha scritto Isabella sul suo profilo Instagram, “non è vera”. Le parole della donna hanno lasciato intendere una certa falsità nei confronti del cavaliere che evidentemente non era l’uomo perfetto che è apparso all’inizio. E a tal proposito, sempre sui social circolano strane voci insistenti da parte di chi sostiene di conoscere l’uomo perché proviene dallo stesso paese.

Fabio ha mentito ad Isabella? Cosa circola in rete

Dopo la notizia del loro divorzio in rete è iniziata a circolare una voce alquanto allarmante che ha subito fatto il giro del web. Alcuni utenti sostengono che Fabio non sia benestante come avrebbe fatto credere a Isabella, e che sostanzialmente mirava a vivere nel lusso proprio grazie alla Ricci, che benestante invece lo è davvero.

Per ora non sappiamo se le cose stanno davvero così o meno quel che è certo però è che nei prossimi giorni sicuramente si saprà qualcosa in più