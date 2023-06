Terra Amara, le anticipazioni dalla Turchia: svolta inaspettata per il pubblico italiano

Manca davvero pochissimo per la fine della seconda stagione di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che a breve assisteremo ad un clamoroso colpo di scena che cambierà davvero tutto. La terza stagione si aprirà con il botto con la decisione della protagonista, sopravvissuta al tentato omicidio da parte di Mujgan, di rivelare all’ex fidanzato la vera paternità del piccolo Adnan. Ma le anticipazioni turche di Terra Amara annunciano che accadrà molto di più.

Se è vero infatti che inizialmente l’uomo sarà arrabbiato con l’ex fidanzata per avergli tenuto nascosta una notizia così importante è altrettanto vero che non vedrà l’ora di ricongiungersi con il suo primo figlio ritrovato. E la giovane felice nel vederli insieme penserà di fuggire con lui..

Terra Amara anticipazioni future: Zuleja prende una decisione importante

Veder insieme Yilmaz e il loro bambino, renderà Zuleja davvero felice. Per questo motivo la giovane deciderà di scappare con lui. Il tutto avverrà dopo che la donna accuserà Mujgan di aver provato ad ucciderla.

Se la perfida zia Behice proverà in tutti i modi a difenderla, e la stessa dottoressa negherà ogni accusa, a schierarsi dalla parte della nuora sarà anche Fekeli. A questo punto, per poter mettere in atto il loro piano a Yilmaz non gli resterà far altro che fingere di credere alla dottoressa, schierandosi dalla sua parte.

Tutto quello che succederà nelle prossime puntate di Terra Amara

Entrambe le famiglie protagoniste della serie tv turca di Canale5, quella Yaman e quella di Fekeli, all’inizio della terza stagione saranno totalmente spaccate. Se da un lato Fekeli spinge Yilmaz e Mujgan a tornare assieme e a trovare il proprio equilibrio.

Demir e sua madre, invece, saranno sempre più distanti tanto che lui andrà a vivere in un’altra casa. Questo di conseguenza porterà Zuleja ad avere più liberta per vedersi con Yilmaz e progettare la loro fuga con calma.