Uomini e donne anticipazioni: Maria fa un offerta a Isabella dopo il divorzio: cosa bolle in pentola

Dopo tante voci sul presunto addio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, l’ex dama del trono over ha dato la sua conferma. Purtroppo quella bellissima favola che ha visto protagonisti i due ex partecipanti del trono over è finita e sembra pure in malo modo.

Ma il destino dell’ex dama sembra aver preso una svolta inaspettata dopo aver ricevuto una telefonata da parte di Maria De Filippi. La conduttrice avrebbe contattato Isabella con un’offerta davvero intrigante…

News Uomini e Donne, l’irresistibile proposta di Maria De Filippi

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Maria De Filippi e Isabella dopo la separazione della dama da Fabio, l’abbia contatta. Pare che la conduttrice abbia fatto una proposta alla donna, ovvero le abbia detto che quando vuole le porte del programma sono aperte. Insomma, le ha proposto di ritornare nel programma per iniziare a frequentarsi con altri cavalieri.

L’invito ovviamente non è necessariamente fissato a settembre, in quanto Isabella Ricci potrebbe avere bisogno di più tempo per realizzare il divorzio da Fabio Mantovani, resta da vedere se l’ex dama accetterà l’offerta della conduttrice, tornando ad infiammare il parterre femminile del trono over di Uomini e Donne.

Chi vedremo nel parterre a settembre e chi no

In queste settimane si sta parlando tanto della prossima edizione di Uomini e donne. In olti si chiedono chi prenderà parte al programma e chi meno e stando ad alcune indiscrezioni possiamo svelare qualche nome. Sembra che quasi sicuramente al loro posto ritorneranno Gemma Galgani, Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Dubbi invece sul ritorno di Aurora Tropea anche se al momento non è stata data nessuna conferma. Gli opinionisti saranno sempre Gianni, Tina e Tinì che insieme a Maria cercheranno di rendere le puntate più divertenti e simpatiche.