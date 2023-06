Domenica In, oggi 11 giugno 2023: Mara Venier chiude la stagione con il botto, gli ospiti e scaletta

Ultimo appuntamento di questa stagione per Mara Venier e il suo Domenica In. Purtroppo, in tanti credevano che la conduttrice oggi non sarebbe andata in onda per via del lutto che l’ha colpita fortemente pochi giorni fa.

Come ben sanno gli informati, è venuto a mancare il marito della figlia Elisabetta Ferracini, un dolore troppo grande ed improvviso che ha spezzato il cuore di tutto. Nonostante questo, però, da professionista, Mara non può venire meno ai suoi impegni e anche oggi andrà in onda per salutare il suo pubblico e soprattutto per regalare un pò di allegria.

Domenica In, ultima puntata: Mara Venier in onda oggi 11 giugno

Dopo una lunghissima stagione, “Domenica In” va in onda, oggi 11 giugno, con l’ultima puntata stagionale. Un’annata lunga e intensa quella di Mara Venier, signora dei pomeriggi domenicali, che nel corso di tanti mesi ha ospitato nel suo studio una quantità eccezionale di ospiti.

Dalla musica al cinema, dal teatro alla televisione, dalla comicità all’editoria: il programma di occupa di tutto senza tralasciare nemmeno lo spazio all’attualità. Basti pensare a quello che è accaduto in Emilia Romagna o a Giulia Tramontano la scorsa settimana, insomma, la Venier è sempre aggiornata…

Tutti gli ospiti di oggi: grande appuntamento

Ma chi ospiterà in questo ultimo appuntamento? Mara chiuderà la stagione con tantissimi ospiti e molti suoi cari amici, tra questi troviami: Andrea Roncato, Giucas Casella, Francesca Alotta, Attilio Fontana, Maurizio Vandelli, Paolo De Andreis, Nello Buongiorno, Paolo Marcati, Massimo Cinque. Previsto inoltre un intervento telefonico di Don Mazzi.

Ma non solo ci sarà anche una lunga intervista ad Al Bano Carrisi e a Orietta Berti. L conduttrice incontrerà anche Mauro Coruzzi (noto al grande pubblico per la sua Platinette), da poco nuovamente in onda con “Italia si”, dopo la lotta contro una malattia. Infine, poi largo spazio alla musica con la partecipazione di Sal Da Vinci, Franco Ricciardi e Andrea Sannino