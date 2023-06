Amici 2023 anticipazioni, è ufficiale: Arisa via, dentro una star 75enne internazionale

SI è parlato a lungo di un possibile addio di Arisa da Amici. Già nella passata edizione era trapelata la notizia che la cantante potesse lasciare il programma.

E in effetti, così è stato, dopo tante ipotesi e pettegolezzi l’artista ha detto basta, spiegando di voler dedicarsi ad altri progetti. Ma andiamo a vedere insieme chi potrebbe prendere il suo posto.

Amici 2023, rivoluzione cattedre: fuori Arisa

Sembra che ci saranno grandi cambiamenti tra i professori. A quanto pare, a dire addio ad Amici saranno Raimondo Todaro e Arisa. Quest’ultima potrebbe essere sostituita da una vera e proprio icona del panorama musicale italiano, ovvero Patty Pravo.

A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia, che, nella rubrica ‘Pillole di Gossip’, ha rivelato che Patty Pravo potrebbe sbarcare presto nel talent show più famoso della televisione italiana. Nello stesso tempo Arisa aveva già espresso il desiderio di volersi dedicare alla carriera musicale, e quindi è certo il suo addio dal talent.

Ad ogni modo se la cantante dovesse effettivamente andare via, Maria De Filippi avrebbe già trovato una degna sostituta. Spiegare chi sia Patty Bravo è praticamente inutile, a distanza di ben 40 anni dall’inizio della sua carriera resta ancora oggi una delle artiste più amate ed apprezzate sia in Italia che nel mondo.

Anticipazioni Amici: Raimondo Todaro lascia il talent, chi arriva al suo posto?

C’è ancora molto mistero su chi potrebbe prendere il posto di Raimondo Todaro ad Amici. Anche il ballerino dovrebbe lasciare la scuola e il motivo riguarderebbe un presunto litigio com Maria. Per quanto riguarda il suo sostituto si sa ancora ben poco, anche se si è parlato spesso di Giuseppe Giofrè. L’ex allievo quest’anno si è presentatato nelle vesti di giudice e non è da escludere che possa ritornare dietro la cattedra. Non ci resta altro che attender