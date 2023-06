Andrea Foriglio di è fidanzato? Segnalazione sull’ex corteggiatore di Uomini e Donne

In queste ore è trapelata una segnalazione piuttosto intrigante che riguarda Andrea Foriglio, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è fidanzato? A sollevare questo sospetto è sono stati gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, i quali hanno diffuso la segnalazione di una loro fan.

La persona in questione ha mandato anche una foto a supporto delle sue affermazioni, dalla quale il giovane appare in dolce compagnia. Che, dunque, sia riuscito a trovare l’amore dopo il no di Nicole Santinelli a Uomini e Donne? Vediamo cosa è emerso.

La segnalazione su Andrea Foriglio di Uomini e Donne

Nel corso della giornata di ieri, Andrea Foriglio è stato beccato in compagnia di una ragazza e molti hanno pensato che il giovane potesse essersi fidanzato. Nello specifico, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è apparso al mare in compagnia di una ragazza. Dalle foto che sono state inserite a corredo della segnalazione in questione, pare che i due si trovassero in atteggiamenti piuttosto complici.

In uno scatto in particolare, infatti, sono uniti in un tenero abbraccio. Al momento, però, non si sa che tipo di rapporto ci sia realmente tra loro, in quanto, almeno stando a quanto emerso dalle foto, non c’è stato nessun bacio o scambio di attenzioni particolarmente spinto. Come se non bastasse, poi, l’autrice della segnalazione ha avanzato anche delle ipotesi in merito all’identità di suddetta ragazza. (Continua dopo la foto)

L’ex di Nicole Santinelli si è fidanzato?

Secondo quanto riportato dalla segnalazione su Andrea Foriglio di Uomini e Donne, la donna con cui il giovane si sarebbe fidanzato, o con cui comunque avrebbe trovato una certa intesa, sarebbe famosa. Nello specifico, l’autore della segnalazione ha svelato di ipotizzare cche si trattasse di una persona di spettacolo. Dato che non ne ha conferma, però, il nome in questione è stato oscurato, pertanto, non sappiamo a chi si stesse riferendo.

Dall’immagine pubblicata si vede solo che la ragazza ha una lunga chioma di capelli neri lisci e la carnagione piuttosto olivastra. Il fisico è piuttosto snello e asciutto. Ad ogni modo, almeno per il momento, il diretto interessato non è intervenuto sulla faccenda per svelare come stiano realmente le cose. Per tale ragione, non resta che attendere per vedere se ci saranno novità a riguardo. In ogni caso, i fan sarebbero molto felici di scoprire che il protagonista sia riuscito a trovare l’amore dopo la fallimentare esperienza vissuta a UeD.