Un Posto al Sole anticipazioni fino al 23 giugno 2023: Marina vuole vendetta ma non trattiene la passione con Roberto

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che negli episodi che vanno dal 18 giugno al 23 ci sarà un sorprendente riavvicinamento tra Roberto e Marina.

A quanto pare i due, dopo un ultimo terribile scontro, raggiungeranno un punto di rottura apparentemente insanabile, tuttavia subito dopo saranno travolti nuovamente dalla passione. Nel frattempo, Eduardo troverà un lavoro a Clara in un ristorante, ma quest’ultima sarà molto combattuta sul da farsi. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Un posto al sole: Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole relative ai prossimi episodi ci fanno sapere che Roberto e Marina si scontreranno duramente e questa volta l’uomo smetterà di stare sulla difensiva per attaccare duramente la moglie. Quest’ultima però accuserà profondamente il colpo, e così deciderà di allearsi contro un grande nemico del marito: Alberto Palladini. Assieme a l’avvocato, la Giordano vorrà distruggere il compagno…

Intanto, Lara ne profitterà di una giornata trascorsa assieme a Roberto ad Ischia, per avvicinarsi ancora di più all’uomo. A quanto pare l’arrivo di Marina non intralcerà il piano della donna, anzi la discussione tra la coppia darà ancora più spazio alla Martinelli.

Anticipazioni Un posto al sole al 23 giugno: Ida è scomparsa

Nel corso di questi episodi non sentiremo parlare di Ida, e tanto meno la rivedremo. Le anticipazioni infatti non fanno nessun cenno alla donna, nonostante si era capito benissimo che non volesse rinunciare a Tommaso.

La ragazza cambierà idea o forse non troverà Lara e attenderà il suo ritorno? Nell’attesa di scoprirlo c’è però un’altra rivelazione sorprendente. A quanto pare infatti Roberto e Marina verranno travolti nuovamente dalla passione. Resta solo da capire se questo ritorno di fiamma comporterà un riavvicinamento definitivo o un addio. Per ora non ci resta che attendere