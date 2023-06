Terra Amara anticipazioni turche: Yilmaz fuori di se, questa volta è finita davvero

Colpo di scena nel corso delle prossime puntate di Terra amara in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Yilmaz reagirà malissimo alla scoperta dell’inganno di Mujgan. Gli spoiler ci fanno sapere che la dottoressa per tenere vicino suo marito fingerà di essere incinta. L’ex meccanico a questo punto rimarrà impietrito appreso della verità, tanto da giurare a Zuleyha di non aver avuto più rapporti con Mujgan.

Per questo motivo, Yilmaz darà credito ad un pettegolezzo che lo porterà a credere che sua moglie sia in attesa di un altro figlio da Fikret, il figlioccio di Ali Rahmet. Sarà in questo frangente che i telespettatori di Terra amara assisteranno ad un clamoroso colpo di scena.

Anticipazioni Terra Amara: Mujgan e la sua ennesima follia

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che nei prossimi episodi Ylmaz cambierà totalmente atteggiamento verso sua moglie. La pazzia e la gelosia di Mujgan non avranno limiti tanto che la donna per evitare che il marito possa scappare con Zuleja fingerà di essere incinta.

Yilmaz, però, dopo aver capito che sua moglie gli ha mentito, andrà fuori controllo e si recherà a confronto da Fikret. Qui, l’ex meccanico sarà in procinto di uccidere il nipote di Ali Rahmet, deciso a salvare l’onore della sua famiglia. Ma ecco arrivare il colpo di scena.

Anticipazioni prossime settimane: Yilmaz perde il controllo e lo fa davvero!

Mujgan sarà costretta ad intervenire, prima che possa accadere il peggio, ammettendo dunque di aver finto la gravidanza solo per impedirgli di scappare con Zuleyha. Neanche a dirlo, Yilmaz reagirà molto male a tale scoperta.

L’uomo infatti deciderà di cacciare sua moglie e Behice dalla tenuta in quanto ritenute complici di un così sporco inganno. Per questo motivo, zia e nipote dovranno lasciare il paese senza il piccolo Kerem Ali. Ma cosa succederà dopo? La dottoressa e la perfida zia si allontaneranno davvero?