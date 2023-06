Isola dei famosi 2023, salta la semifinale: arriva la sospensione

Sospesa la semifinale de L’isola dei famosi 2023: il reality questa sera non va in onda

Come era prevedibile la semifinale dell’Isola dei famosi 2023 questa sera lunedì 12 giugno non andrà in onda. La nona puntata della trasmissione al momento slitta a data da destinarsi.

Ilary Blasi e il suo team resteranno fermi. Il motivo del forfait è scontato, Mediaset ha deciso di mandare in onda al posto del reality uno speciale dedicato a Silvio Berlusconi, deceduto nella mattinata del 12 giugno al San Raffaele di Milano. Una notizia che ha scosso il Bel Paese e il mondo.

Lutto Mediaset, stravolto il palinsesto delle reti 4, Canale 5 e Italia 1

Lungo tutta la giornata, sulla rete ammiraglia Mediaset, come reso noto dalla medesima azienda di Cologno Monzese, verranno trasmessi degli speciali dedicati al leader di Forza Italia. Dalle ore 10.40 è in onda “Speciale Tg5″ che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 fino alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, senza interruzioni.

Per quanto riguarda la semifinale de l’isola dei famosi è motlo probabile che sarà rimandata tra pochi giorni, anche perchè la finale è programmata per il 19 dopo di che sarà la volta di Temptation Island. Dunque non sono molti i giorni disponibili per trasmettere il penultimo capitolo del reality show dei naufraghi.

L’isola dei famosi chiude per sempre?

E’ da diversi giorni che in rete circola questa indiscrezioni. Pare infatti che L’isola dei famosi quest’anno potrebbe chiudere per sempre i battenti. Il motivo è molto semplice oltre agli ascolti che in questa edizione non sono mai decollati anche il cast non ha convinto.

Inoltre, i tanti abbandoni dall’isola hanno fatto si che nessun telespettatore si affezionasse in maniera particolare al concorrente. Insomma, al momento non ci sarebbero conferme per un prossimo appuntamento l’anno prossimo