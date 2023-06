Programmazione Mediaset martedì 13 giugno: altre variazioni per la morte di Berlusconi

Ieri è stato dato l’annuncio della morte di Silvio Berlusconi e, come era prevedibile, anche i palinsesti sono stati totalmente stravolti. Stessa cosa si verificherà anche nel corso della giornata di martedì 13 giugno, in cui la programmazione Mediaset subirà delle nuove modifiche.

Per tutto l’arco della giornata, infatti, ci saranno programmi dedicati a Silvio Berlusconi, i quali hanno come scopo onorare la memoria dell’ex premier e rispettare il lutto e il dolore di tutta la famiglia. Vediamo, dunque, cosa andrà in onda quest’oggi.

Ecco la programmazione Mediaset del 13 giugno di mattina e pomeriggio

La programmazione Mediaset del 13 giugno è stata cambiata a seguito della morte di Silvio Berlusconi. In particolar modo, infatti, si comincia con la mattina, in cui Mattino 5 ha aperto i battenti, come di consueto, alle 20:30 circa. La puntata odierna del programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, però, andrà in onda in una versione speciale. Nello specifico, infatti, l’appuntamento non terminerà come di consueto alle 10:45 circa, ma si protrarrà fino alle 13:00.

Forum, dunque, è stato soppresso, ma non è tutto. A seguire, infatti, ci sarà un nuovo speciale del TG 5 che si protrarrà fino alle ore 18:20. Si precisa che la programmazione andrà in onda contemporaneamente sia su Canale 5, sia su Rete 4, che su TGcom24. Il tutto, inoltre, sarà trasmesso senza alcuna interruzione pubblicitaria. Altre modifiche ci saranno anche nel pomeriggio e nella sera.

Cosa andrà in onda questa sera: speciale su Silvio Berlusconi

A partire dalle ore 18:20, infatti su Rete 4 andrà in onda un nuovo speciale del TG sempre incentrato su Silvio Berlusconi. Esso durerà fino alle ore 20:00. I consueti appuntamenti con i telegiornali non subiranno variazioni. Per quanto riguarda la programmazione Mediaset della serata del 13 giugno, invece, vedremo che su Canale 5, a partire dalle 20:30 ci sarà un ulteriore speciale sulla morte dell’ex premier condotto da Cesara Buonamici. Salta, dunque, la messa in onda del film Padre Pio.

Si ricorda che la famiglia Berlusconi ha deciso di non allestire più la camera ardente negli studi Mediaset per ragioni di sicurezza. Il tutto, dunque, si svolgerà nella giornata odierna presso la villa privata ad Arcore dell’ex Presidente del Consiglio. Domani, invece, giornata di lutto nazionale in quanto saranno celebrati i funerali presso la Chiesa del Duomo di Milano. L’evento, ovviamente, è molto probabile che verrà ripreso in diretta e trasmesso sulle reti Mediaset.