Terra Amara oggi 14 giugno 2023 non va in onda: la soap cancellata ancora dal palinsesto. Ecco quando ritorna

Ancora un cambio programmazione per Terra Amara, riguardante il palinsesto pomeridiano di oggi mercoledì 14 giugno 2023. L’appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio, , subirà l’ennesima variazione a causa della morte di Silvio Berlusconi

Oggi saranno trasmessi in diretta con uno speciale, i funerali dell’ex Premier. A quanto pare tutte e tre le reti manderanno in onda la stessa cosa. La cerimonia sarà celebrata dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini: l’inizio è fissato alle ore 15:00 presso il Duomo di Milano.

Terra Amara cancellata oggi 14 giugno 2023: al suo posto i funerali di Silvio Berlusconi

Anche oggi la soap opera turca non va in onda. Terra Amara il 14 giugno non andrà in onda e al suo posto vedremo i funerali in diretta di Silvio Berlusconi. Di conseguenza questo comporterà ovviamente una variazione di programmazione in daytime. L’appuntamento con la serie televisiva, dopo essere saltata lunedì pomeriggio, e martedì non sarà in onda neppure oggi.

Per tutta la giornata del 14 giugno ci sarà spazio per degli speciali incentrati sul ricordo di Silvio Berlusconi, fino ad arrivare alla messa in onda della cerimonia funebre. Ovviamente oltre a Terra Amara, anche La Promessa e Beautiful saranno cancellati. Al momento tutto dovrebbe tornare regolare da domani 15 giugno.

Anticipazioni Terra Amara: Zuleja ancora in pericolo di vita

Come detto in precedenza tutto dovrebbe tonare regolare da domani 15 giugno. Nelle prossime puntate di Terra Amara come sempre ci saranno tanti colpi di scena. Spazio in primis alle vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà in serio pericolo di vita dopo che Behice si presenterà in ospedale dove è ricoverata da giorni.

La zia di Mujgan, senza farsi troppi scrupoli e problemi, deciderà di prendersi la sua vendetta contro la donna e cercherà in tutti i modi di toglierle la vita. Per fortuna, però, l’Altun riuscirà a salvarsi in tempo e in questo modo eviterà il peggio, mentre la perfida Behice si darà alla fuga e farà perdere le sue tracce misteriosamente.