Barbara D’Urso gelata in diretta da Del Debbio: quella frase ambigua scatena critiche feroci

Con la morte di Silvio Berlusconi i palinsesti della Mediaset sono stati completamente stravolti per omaggiare e ricordare colui che ha fondato l’azienda nel lontano 1993. Di conseguenza in questi giorni sono andati in onda speciali sull’ex Premier.

E proprio su Canale 5, in memoria del Cav, è stato trasmesso un programma condotto da Cesare Buonamici. Molti gli ospiti presenti in puntata tra cui Enrica Bonaccorti, Nicola Porro, Matteo Piantedosi, Giudo Bertolaso, Paolo Del Debbio e Barbara d’Urso. E proprio questi ultimi, Del Debbio e d’Urso, sono stati protagonisti di un momento abbastanza teso.

Paolo Del Debbio affonda Barbara D’Urso: che frecciata!

Durante la puntate Paolo Del Debbio ha intervistato la conduttrice, che nel frattempo era in collegamento dallo studio di Pomeriggio 5 a Milano. Barbara ha iniziato a parlare del suo rapporto con Silvio, ricordando vecchi aneddoti con lui. La presentatrice era molto legata all’uomo tanto che per lui ha espresso solo parole di affetto e stima.

Alla fine del segmento, il giornalista, prima di introdurre un nuovo servizio, ha rivolto delle parole alla d’Urso che non sono passate inosservate: “Appena si passa al servizio sei autorizzata a piangere quanto vuoi, perché l’hai trattenuto durante tutta l’intervista e ora lo puoi fare liberamente.” Ovviamente, inutile dire la reazione del pubblico, ma anche della stessa presentatrice. Barbara infatti ha spalancato gli occhi come se quasi non credesse a ciò che ha sentito.

Pubblico in rivolta contro il conduttore: “Ma come si permette”?

Dopo aver sentito questa frase inutile dire come ha reagito il pubblico affezionato alla D’Urso. In tanti si sono chiesti come si sia permesso Del Debbio di dire una cosa simile ad una collega, ma soprattutto perchè fare una battutina su un momento così delicato per Barbara.

Ovviamente, il video è diventato subito virale sul web ed è stato commentato da migliaia di utenti. In tanti hanno trovato il gesto del giornalista irrispettoso nei confronti di Carmelita..