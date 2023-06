Ferragni e Fedez nella bufera per non parlare di Berlusconi: Corona svela i presunti motivi

Chiara Ferragni e Fedez in questi giorni sono stati presi molto di mira sul web in quanto non hanno fatto menzione della morte di Silvio Berlusconi. Malgrado i loro ideali politici siano differenti, in quanto influencer, in molti si sarebbero aspettati anche solo un piccolo riferimento all’accaduto.

Questo, però, non è avvenuto e, più passano le ore, e più i commenti degli utenti di Instagram diventano più aspri. Sulla faccenda è intervenuto anche Fabrizio Corona. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Chiara Ferragni e Fedez non parlano di Berlusconi e scoppia il caos

Come mai Fedez e Chiara Ferragni non sono minimamente intervenuti sulla faccenda inerente la morte di Silvio Berlusconi? I due ragazzi stanno continuando a pubblicare contenuti sui loro account social come se nulla fosse. Proprio nel giorno della morte dell’ex premier, infatti, Chiara ha pubblicato delle foto volte a sponsorizzare i suoi costumi da bagno. Proprio al di sotto del post in questione, tantissimi utenti stanno intervenendo per attaccare sia lei sia suo marito.

In molti, infatti, hanno reputato del tutto fuori luogo questi interventi da parte dell’influencer in un giorno così particolare per il paese. Si sarebbe apprezzato se avesse adoperato molto più tatto sulla faccenda. Stesso discorso vale anche per Fedez. Quest’ultimo, inotre, ha pubblicato anche la locandina del Love Mi, programma musicale che va in onda su Italia 1. In molti si sono scagliati contro di lui ricordandogli che tale canale è Mediaset e, quindi, appartiene a Berlusconi. Per tale ragione, sarebbe stato gradito un commento su quanto accaduto.

Fabrizio Corona svela i presunti motivi

Ad ogni modo, Chiara Ferragni e Fedez stanno totalmente ignorando tutti questi commenti negativi e continuano a snobbare la notizia inerente la morte di Silvio Berlusconi. I due stanno continuando a comportarsi come se nulla fosse successo. Sulla faccenda è intervenuto anche Fabrizio Corona. Quest’ultimo, per contro, sta pubblicando tanti contenuti attraverso i suoi account social in merito alla scomparsa dell’ex premier.

A tal riguardo, ha anche menzionato Chiara e Fedez. L’ex re dei paparazzi ha ammesso di essere convinto che ci sia un motivo ben preciso per cui i due non stiano parlando di Berlusconi. Nello specifico, si tratterebbe di ragioni politiche e lavorative. Essendo di sinistra, infatti, Chiara e Fedez temerebbero delle ripercussioni in ambito lavorativo nel caso in cui esprimessero pensieri in merito a quello che è stato l’esponente per eccellenza della destra. Sarà davvero questo il motivo?