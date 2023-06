Un posto al sole trame al 23 giugno 2023, colpo di scena: tra Marina e Alberto scoppia la passione

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Grazie alle anticipazioni possiamo rivelare che negli episodi che vanno dal 19 al 23 giugno 2023 ci saranno grandi cambiamenti e colpi di scena che riguardano in maniera particolare Marina e Roberto.

La Giordano sarà sempre più fragile per la difficile situazione che sta vivendo e si lascerà andare alla passione con Alberto. Eduardo, invece, riuscirà a convincere Clara ad affrontare un colloquio di lavoro, mentre Nunzio e Rossella dovranno fare i conti con il bacio che si sono scambiati.

Un posto al sole anticipazioni: Roberto furioso con Marina, la Giordano finisce tra le braccia di Alberto

Nei prossimi episodi che vanno al 23 giugno vedremo Roberto molto arrabbiato con Marina. Questo suo atteggiamento farà soffrire in maniera particolare la Giordano che prenderà sempre più le distanze da suo marito. Ma non solo, la donna assumerà Alberto Palladini come suo avvocato, rendendo il Ferri ancora più furioso. Per la storica coppia sembrerà arrivata davvero la fine e Lara sarà a un passo dal suo scopo.

Tra Marina e Palladini, invece, scoppierà all’improvviso la passione. Nel frattempo, Clara accetterà di affrontare il colloquio al bar, ma Alberto non perderà occasione per smorzare il suo entusiasmo. Infatti, la donna sarà costretta rifiutare l’incarico facendo scatenare la gelosia di Eduardo. Sabbiese non tollererà l’atteggiamento di Alberto con la sua ex, ma ovviamente Clara lo implorerà di non mettersi in mezzo.

Anticipazioni al 23 giugno: Samuel pensa di lasciare Speranza

Le puntate di Un Posto al sole dal 19 al 23 giugno vedranno in primo piano anche Nunzio e Rossella. I due amici non potranno fare a meno di ripensare al loro bacio anche se si erano ripromessi di dimenticare tutto. Inoltre, oltre a Marina pronta a vendicarsi di Roberto, anche Samuel penserà di lasciare Speranza.

A quanto pare, però, ci saranno novità anche per Viola che purtroppo si ritroverà ad affrontare nuovi problemi con Eugenio. La donna troverà in Filippo un confidente e sfogherà con lui le sue preoccupazioni che riguardano il matrimonio.