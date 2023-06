Conoscete la prima figlia di Pier Silvio Berlusconi? Ecco Lucrezia Vittoria, ha 32 anni e lo ha reso pure nonno

Lucrezia Vittoria Berlusconi: chi è la primo genita di Pier Silvio

Lo sapete che Pier Silvio Berlusconi ha una figlia di 33 anni nata dalla precedente relazione da Silvia Toffanin ed è pure nonno? La primo genita dell’amministratore delgato Mediaset, si chiama Lucrezia Vittoria Berlusconi. La giovane è nata dalla relazione tra Pier Silvio Berlusconi e l’ex compagna Emanuela Mussida. Di lei si sa pochissimo perchè ha preferito vivere lontana dai riflettori.

Fin da giovane, Lucrezia ha mostrato un grande interesse per il mondo dell’arte e della cultura, conseguendo una laurea in Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi di Milano. La 33enne non ha mai rilasciato interviste. Riservatissima rispetto alla sua vita privata e familiare, sono disponibili in rete pochissime foto che ne mostrano con chiarezza il volto.

Chi è la prima figlia del Vice Presidente di Mediaset?

Nonostante Pier Silvio e Emanuela si sono lasciati più di venti anni fa, sono sempre rimasti in ottimi rapporti per il bene della figlia. La ragazza è nata nel 1990 e l’Amministratore Delegato di Mediaset era ancora un adolescente, infatti, aveva poco più di 20 anni. Lucrezia però ha vissuto sempre con la madre, e questo ha determinato la sua crescita e la sua educazione. Oggi la 33enne è una donna di successo e realizzata e due anni fa è convolata anche a nozze.

Quello che sappiamo sulla sua vita lavorativa è che dopo aver lavorato per un breve periodo nel mondo del cinema come assistente di produzione, Lucrezia ha deciso di tornare a Mediaset, dove ha ricoperto diversi ruoli sia nell’ambito della produzione che della comunicazione. In particolare, ha coordinato la produzione di alcuni dei programmi di successo, come “Amici di Maria De Filippi” e “Tu sí que vales

Pier Silvio Berlusconi nonno a 52 anni

Lucrezia, come tutta la famiglia cerca di tenere riservata il più possibile la propria vita privata tant’è che non ha neanche i social, come d’altronde, il papà motivo per cui sappiamo ben poco su abitudini e quotidianità della ragazza.

Quello che sappiamo è che la primo genita di Berlusconi il 21 aprile 2021 ha dato alla luce la sua bambina, regalando al compagno della Toffanin la gioia di diventare nonno. La lieta novella è stata tenuta nascosta molto tempo solo per proteggere la piccola Olivia dai media.