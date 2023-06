Funerali Berlusconi, Marta Fascina nella bufera: scoppia in lacrime, ma non le credono (VIDEO)

Oggi, mercoledì 14 giugno, si sono tenuti i funerali di Silvio Berlusconi e al triste evento ha preso parte anche Marta Fascina, la compagna dell’ex premier. La giovane, chiaramente, si è accomodata in prima fila, insieme ai cinque figli di Silvio.

Il suo ingresso presso la cattedrale del Duomo di Milano era molto atteso, così come quello delle persone più prossime all’ex Presidente del Consiglio scomparso. Purtroppo però, anche in un momento così delicato, c’è chi non è riuscito ad astenersi dal sollevare una polemica.

L’ingresso in chiesa del feretro di Berlusconi, dei figli e della compagna

Alle ore 15:00 ha avuto inizio la messa per celebrare i funerali di Silvio Berlusconi e all’evento c’era anche Marta Fascina. La Chiesta era gremita di persone, che poco alla volta si sono accomodate al loro posto. Le ultime persone famose ad arrivare sono state la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Subito dopo di loro, poi, c’è stato il solenne ingresso del feretro nella chiesa. Esso era seguito da un piccolo corteo formato principalmente dai figli di Silvio e dalla sua compagna Marta Fascina. Gli occhi dei media sono finiti soprattutto sulla giovane donna, la quale è stata subito bersagliata da alcuni utenti del web. Nello specifico, in molti non hanno creduto alle lacrime che la giovane ha versato nel momento in cui è entrata in chiesa.

Marta Fascina accusata ai funerali di Silvio: cosa è successo

Marta Fascina è stata l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, pertanto, ha avuto un posto prioritario durante i funerali di stato che si sono celebrati oggi. Specie nel momento in cui è entrata in chiesa, la donna si è commossa ed è stata rassicurata da una persona che si trovava accanto a lei. Il video in questione, però, è divenuto virale. Diverse persone hanno notato che la donna non avrebbe versato lacrime, ma si sarebbe solo sforzata di apparire affranta.

La polemica, così, è scoppiata in men che non si dica e molte persone si sono accodate alle accuse di questi primi utenti. Altri, invece, sono intervenuti in sostegno della giovane, asserendo che, chi ha visto la diretta dei funerali su Canale 5, sicuramente avrà notato che le lacrime fossero vere eccome. Ad ogni modo, al momento Marta si è trincerata dietro un rigido silenzio e non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla morte del suo compagno.